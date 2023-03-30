График отключения воды в Уфе в апреле: полный список адресов домов

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В следующий понедельник, 3 апреля, в Уфе у жителей Калининского, Кировского и Ленинского районов Уфы отключат горячее и холодное водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.
Так, с 11:00 до 19:00 холодное водоснабжение будет отключено в следующих жилых домах:
Далее, с 10:00 до 23:00 также без холодной воды останутся жители:
Почти на сутки с 12:00 3 апреля и до 11:00 4 апреля без холодной и горячей воды останутся следующие дома: