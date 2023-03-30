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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

График отключения воды в Уфе в апреле: полный список адресов домов

30 марта 2023, 16:31
Фото: 1MI

В Уфе жители 30 домов останутся без горячей и холодной воды

Отключения коснутся Калининского, Кировского и Ленинского районов Уфы.

В следующий понедельник, 3 апреля, в Уфе у жителей Калининского, Кировского и Ленинского районов Уфы отключат горячее и холодное водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.

Так, с 11:00 до 19:00 холодное водоснабжение будет отключено в следующих жилых домах:

  • улица Олимпийская, 3, 4, 6
  • улица Мелеузовская: 5.

Далее, с 10:00 до 23:00 также без холодной воды останутся жители:

  • ул. Октябрьской Революции: 63, 65/2, 65а, 67/1, 67/3, 70, 71, 72, 72/3, 73, 74/1, 74/2, 77, 77/1, 72/2, 72/3, 67/2.
  • ул. Первомайская площадь: д. 3, 3а, 3б, 3в, 5, 9а, 11.

Почти на сутки с 12:00 3 апреля и до 11:00 4 апреля без холодной и горячей воды останутся следующие дома:

  • ул. Аксакова: 42, 54, 60, 62
  • ул. Гоголя: 53, 53/1;
  • ул. Коммунистической: 54, 65;
  • ул. Крупской: 4;
  • ул. Советской: 17, 17/1, 17/19, 21, 30, 32
#Элина Сайфранова
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