ГК «Промомед»: В Мордовии будут производить фармсубстанции

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
На церемонии открытия одного из крупнейших в России заводов по производству фармсубстанций присутствовали глава Мордовии Артем Здунов и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров приняли участие в мероприятии в режиме ВКС, передают Новые Известия.
Мощность производственного комплекса ГК «Промомед» — 340 тонн в год, он рассчитан на выпуск 150 видов субстанций. На двух из семи площадок завода будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На остальных площадках развернется производство молекул для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), а также противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.
На реализацию проекта стоимостью 3,7 млрд рублей ушло два года. Почти все оборудование для завода — отечественного производства.
Жителей региона запуск нового производственного комплекса ГК «Промомед» обеспечит новыми рабочими местами, стать сотрудниками завода смогут более 120 человек.
Петр Белый отметил, что развитие в России собственного производства фармсубстанций открывает путь к получению большего числа инновационных молекул. Он добавил, что это дает возможность наладить полный цикл создания медицинских препаратов внутри страны и стать гораздо менее зависимыми от импорта.
По мнению главы ГК «Промомед», собственный синтез субстанций для обеспечения безопасности страны важен так же, как и освоение космоса.
Еще недавно Россия зависела от импорта АФС более чем на 80%.
Теперь, благодаря запуску нового производства ГК «Промомед», современные эффективные и безопасные лекарственные средства станут для населения гораздо более доступными.
«Сейчас мы открываем производство субстанций. Но этому предшествует большая работа по разработке препаратов. Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы прорабатываем вопрос создания федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства», — подытожил глава Республики Мордовии.