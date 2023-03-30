ГК «Промомед»: В Мордовии будут производить фармсубстанции

Мощность производственного комплекса ГК «Промомед» — 340 тонн в год, он рассчитан на выпуск 150 видов субстанций. На двух из семи площадок завода будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На остальных площадках развернется производство молекул для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), а также противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.