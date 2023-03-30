Экономический эффект «Башнефти» по программе энергосбережения превысил 1 млрд рублей

Более 60% экономического эффекта — 680 млн руб. — обеспечила «Башнефть-Добыча» (основной оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа). На более чем 1100 скважинах реализовано 8 тыс. мероприятий, связанных со способами и режимами эксплуатации оборудования, а также с внедрением новой техники и технологий. Кроме того, ряд систем прошел модернизацию.

Эффект на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти» составил 344 млн руб. Так, на «Башнефть-Новойле» повысили эффективность использования пара, «Башнефть-Уфанефтехим» изменил схему теплоснабжения и увеличил КПД котельно-печного оборудования, а «Башнефть-УНПЗ» восстановил работу ротационного воздухоподогревателя на установке получения водорода.

Также отметим, что «Соровскнефть» (работает в ХМАО) сэкономила 10,7 млн руб., а «Башнефть-Полюс» (ведёт добычу на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова) снизила энергопотребление на 1 млн кВт*ч (127 тонн условного топлива). На обоих предприятиях акцент сделан на повышение энергоэффективности в механизированной добыче за счет применения электроцентробежных насосов с повышенным КПД и погружных электродвигателей с повышенным напряжением.

Экономический эффект «Уфаоргсинтеза» (нефтехимический завод «Башнефти») — более 12 млн рублей. Здесь удалось провести переобвязку теплообменного оборудования, которая позволила снизить потребление электричества. «Башнефть-Розница» сэкономила 1,7 млн руб. — здесь заменили более 570 ртутных источников света на светодиодные, также установлено автоматическое управление наружным освещением на ряде объектов.