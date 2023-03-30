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Денис Сафин сообщил о развитии социальных программ в Новотроицке

30 марта 2023, 13:50
Фото: 1MI
Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин, в которую входят Загорский трубный завод и одноименный комбинат в Новотроицке, рассказал, как компания заботится о сотрудниках и населении регионов присутствия предприятий.

Специалистами организации создается инвестпрограмма на 100 миллиардов рублей. Она будет действовать в течение пяти лет. Программа затронет промышленную площадку и городскую среду. Об этом пишет 56orb.ru.

Денис Сафин назвал «Уральскую Сталь» градообразующим предприятием Новотроицка. Она несет ответственность за условия жизни горожан. На комбинате трудоустроены свыше 9000 человек. В ближайшие годы первой задачей станет создание безопасных, комфортных условий труда и сохранение достойных зарплат.

По словам генерального директора «Уральской Стали», сегодня средняя зарплата сотрудников комбината намного выше среднемесячного дохода в регионе. Предприятие гарантирует все соцвыплаты, компенсации и льготы сотрудникам, к примеру, выплаты по уходу за детьми до трех лет, многодетным семьям и детям-инвалидам. На комбинате предусмотрены выплаты в случае юбилея. Помимо этого, там действует ряд социальных программ.

В минувшем году в производство и социальные проекты инвестировали два миллиарда рублей. Из них более 140 миллионов рублей направлены на оздоровительные программы для сотрудников и членов их семей. Более 200 миллионов рублей выделено на реализацию соцпроектов в Новотроицке.

На предприятии «Уральская Сталь» запущена программа повышения квалификации. Сотрудники без отрыва от производства могут получать высшее образование в НИТУ НФ МИСИС. Комбинат возмещает до половины стоимости обучения. Кроме того, организуются курсы повышения квалификации в образовательном центре предприятия и других учебных центрах. Выпускники колледжей, приходящие на стажировку, получают материальную помощь, включая гарантированное трудоустройство после окончания учебного заведения.

«Уральская Сталь» поддерживает детские учебные заведения. Компания участвует в строительстве и ремонте лечебных, культурных и спортивных учреждений. Комбинат часто проводит в Новотроицке массовые культурные события, праздники и фестивали. Предприятие оказывает помощь лицам в трудной жизненной ситуации.

Еще одной дочерней структурой холдинга числится Загорский трубный завод, расположенный в Московской области. Он также занимается благотворительной деятельностью. Денис Сафин пояснил, что руководство завода уделяет немало внимания спорту и здоровому образу жизни.

Предприятие не забывает и об окружающей среде. Так, только в минувшем году новотроицкий комбинат направил на экологические мероприятия примерно 300 миллионов рублей. Гендиректор пояснил, что в повышение экологической безопасности производства задействуют весь персонал. На «Уральской Стали» организован замкнутый цикл водоснабжения. Ежегодно там утилизируют 1,5 миллиона тонн отходов производства.

Уже скоро социальные и экологические программы получат дополнительный импульс к развитию. Благодаря реализации пятилетнего плана получится нарастить мощности производства, разнообразить ассортимент изготавливаемых товаров, сократить техногенное воздействие на экологию и улучшить условия труда для сотрудников.

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