Денис Сафин сообщил о развитии социальных программ в Новотроицке

В минувшем году в производство и социальные проекты инвестировали два миллиарда рублей. Из них более 140 миллионов рублей направлены на оздоровительные программы для сотрудников и членов их семей. Более 200 миллионов рублей выделено на реализацию соцпроектов в Новотроицке.