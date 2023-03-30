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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

МУП УИС сделал заявление для уфимцев по поводу отопления

30 марта 2023, 05:50
Фото: 1MI

В трех районах Уфы проходят испытания теплосетей и котельные будут топить на всю мощь

В одном из районов испытания на котельной уже начались.


Пока на улице постепенно становится тепло, в квартирах некоторый уфимцев может стать не просто тепло, а максимально жарко. Ведь именно на максимум будут работать котельные в трех районах столицы, а именно в Демском, Кировском и Советском.

МУП УИС при этом успокаивает потребителей тепла и сообщает, что платить за «лишнее тепло» граждане не будут, а работы оплатит сама компания-ресурсник.

Нынешней весной испытания пройдут в трех указанных районах, в их процессе планируется подъем температуры на котельных до 105 °C, на максимуме топить будут два часа, после чего температуру снизят до привычных положенных значений.

Узнать какие именно дома на несколько часов превратятся в сауны, для чего проводятся испытания и как они отразятся на внутридомовых коммуникациях подробно разъяснено в материале на сайте компании-ресурсника.

Напомним в конце зимы в Башкирии увеличилось количество жалоб на рост цен на коммунальные услуги и перетопы. Также Mkset выяснил у властей как скоро в Уфе отключат отпление. Известны нюансы и по всей Башкирии.

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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