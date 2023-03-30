mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Без «Шарма» и «Уюта»: в Башкирии отказались от сувениров за 1,8 млн рублей

30 марта 2023, 10:23
Фото: БПХ "Агидель"

Власти Башкирии отказались приобрести сувениры за 1,8 млн рублей

Соглашение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Казенное «Хозяйственное управление» Башкирии (проводит закупки для главы республики, правительства и регионального Госсобрания) в марте заключило с госпредприятием «Агидель» контракт на поставку сувенирной продукции. Стоимость договора составила 1,8 млн рублей.

Согласно закупочной документации, ведомство собиралось закупить восемь видов сувенирных изделий. В перечень включили 20 панно стоимостью 35 тысяч рублей каждое, три футляра для курая за 10 тысяч, 20 сувенирных платков «Веснянка» за 8 тысяч, 20 женских комплектов «Шарм» за 15 тысяч, 20 подарочных наборов из 15 предметов стоимостью 20 тысяч, 10 женских нагрудников за 6 тысяч, три футляра для коллекции тамгэ за 17,5 тысяч и 10 безворсовых ковров «Уют» (каждый оценили в 14,5 тысяч).

Контракт заключили 20 марта, однако спустя четыре дня стороны решили расторгнуть его по обоюдному соглашению.

Как сообщал Mkset, в феврале Хозуправление объявило о закупке 15 сувенирных часов для официальных и иных мероприятий. Максимальная стоимость контракта составила 1,3 млн рублей. Самые дорогие часы оценили в 30 360 рублей, самые дешевые — в 4 385 рублей.

Жилеты за 57 тысяч и панно за 35: власти Башкирии снова заказывают сувениры
Узнать подробнее

В прошлом году для властей Башкирии закупались еляны (башкирская национальная верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами), женские жилеты, панно из полудрагоценных камней, шкатулки и сувенирные тарели. На закупки тогда потратили 8 млн рублей, полтора из которых выделили на панно из пресс-массы уфимского предприятия «Агидель».

Самыми дорогими сувенирами стали женские жилеты из меха лисы, саржи, натуральной замши и кожи — каждый обошелся в 57 200 рублей — и из дубленой овчины (за 39 160 рублей).

#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи
Сегодня, 12:56
За перелеты Радия Хабирова на вертолете заплатят еще 72 млн рублей
Сегодня, 06:39
Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью
Вчера, 06:31
Народный артист Башкирии лишился внедорожника и половины своей зарплаты
Сегодня, 11:28
Врач из Уфы назвала природное средство от 7 серьезных болезней
Сегодня, 11:04
6 главных законов, которые изменят жизнь жителей Башкирии с 1 апреля 2023 года
Сегодня, 08:06