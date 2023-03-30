Без «Шарма» и «Уюта»: в Башкирии отказались от сувениров за 1,8 млн рублей

Согласно закупочной документации, ведомство собиралось закупить восемь видов сувенирных изделий. В перечень включили 20 панно стоимостью 35 тысяч рублей каждое, три футляра для курая за 10 тысяч, 20 сувенирных платков «Веснянка» за 8 тысяч, 20 женских комплектов «Шарм» за 15 тысяч, 20 подарочных наборов из 15 предметов стоимостью 20 тысяч, 10 женских нагрудников за 6 тысяч, три футляра для коллекции тамгэ за 17,5 тысяч и 10 безворсовых ковров «Уют» (каждый оценили в 14,5 тысяч).