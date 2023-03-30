6 главных законов, которые изменят жизнь жителей Башкирии с 1 апреля 2023 года

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:09
С начала второго месяца весны получателей социальных пенсий ждет индексация. Повысится размер выплаты на 3,3%, «вдогонку» к июньской индексации на 10% — так рост превысит рост инфляции. Социальные пенсии это пенсии тех, у кого трудового стажа не хватило для получения страховой помощи, также к ним относятся пенсии по потере кормильца и пенсии по инвалидности. Проиндексированы выплаты будут автоматически.
Во избежания разного рода мошенничества с использованием материнского капитала с апреля КПП — кредитные потребительские кооперативы и сельхоз КПП, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Именно эти кооперативы могут выдавать займы, погасить которые можно средствами материнского или же семейного капитала. Однако порой в этой сфере возникают и случаи мошенничества, для их профилактики КПП должны будут попадать для работы с маткапом в спецперечень.
Теперь при необходимости перекрывать можно не только автодороги, но и реки, которые являются дорогами для судов. Разумеется делать это будут только для культмассовых мероприятий, ограничивать или запрещать движение судов будут по обращению организатора мероприятия.
Держатели ипотечных бумаг в случае банкротства банка будут защищены. Деньги, входящие в состав ипотечного покрытия, с апреля должны будут размещаться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных для этого банков.
Органы исполнительной власти, то есть правительства, министерства, государственные комитеты, комитеты, комиссии, службы, надзоры, агентства, администрации, мэрии, инспекции, главные управления, управления, департаменты, центры, отделы смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например свидетельствах о рождении или о заключении брака.
В стране в конце апреля начинают действовать понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». Важно, что отменяется проведение квалификационного экзамена, к функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров будут относиться поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов и проверка их соответствия требованиям.