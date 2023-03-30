6 главных законов, которые изменят жизнь жителей Башкирии с 1 апреля 2023 года

Во избежания разного рода мошенничества с использованием материнского капитала с апреля КПП — кредитные потребительские кооперативы и сельхоз КПП, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Именно эти кооперативы могут выдавать займы, погасить которые можно средствами материнского или же семейного капитала. Однако порой в этой сфере возникают и случаи мошенничества, для их профилактики КПП должны будут попадать для работы с маткапом в спецперечень.