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Updated Сегодня, 11:38

4 мая в прокат выходит военная драма по повести Мустая Карима «Помилование»

30 марта 2023, 11:35
Премьерные показы пройдут в Москве, Уфе и Казани.

4 мая в российский прокат выходит военная драма «Помилование». В основе фильма — одноименная повесть классика советской башкирской литературы Мустая Карима. Премьерные показы пройдут в Москве, Уфе и Казани.

Режиссером фильма выступил Айнур Аскаров, сценарий написал Айдар Акманов. «Помилование» расскажет историю 20-летнего сержанта-танкиста Любомира Зуха, который влюбляется в дочь испанских коммунистов. При этом герой не осознает, что по законам военного времени он совершает преступление, за которое грозит высшая мера наказания.

Главные роли в фильме исполнили Александр Новиков, Николай Галлямов, Евгений Михеев и Джамиля Мударисова. Также в картине снялись Гела Месхи, Юрий Лопарев, Александр Бухаров и Любовь Зайцева. Дистрибьютором выступит компания «Наше кино».

«Помилование» — глубоко личное произведение Мустая Карима, которое он вынашивал почти 40 лет. Мустафа Сафич ушел на войну с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся на фронт и встретил Победу в Вене. Война оставила пронизывающий след в его жизни и творчестве, даже спустя годы он мысленно возвращался в те дни, полные испытаний и утрат», — цитирует пресс-служба продюсера картины и внука писателя Тимербулата Каримова. Он добавил, что считает «Помилование» произведением вне времени, новое прочтение которого «никого не оставит равнодушным».

 

#Ирина Деревянчук
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