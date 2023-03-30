4 мая в прокат выходит военная драма по повести Мустая Карима «Помилование»

«Помилование» — глубоко личное произведение Мустая Карима, которое он вынашивал почти 40 лет. Мустафа Сафич ушел на войну с институтской скамьи, был тяжело ранен, но вернулся на фронт и встретил Победу в Вене. Война оставила пронизывающий след в его жизни и творчестве, даже спустя годы он мысленно возвращался в те дни, полные испытаний и утрат», — цитирует пресс-служба продюсера картины и внука писателя Тимербулата Каримова. Он добавил, что считает «Помилование» произведением вне времени, новое прочтение которого «никого не оставит равнодушным».