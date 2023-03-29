Застройщик, «похоронивший» мусор в водоохранной зоне Уфы, отреагировал на обвинения

Напомним, что накануне прокуратура Башкирии на территории водоохранной зоны реки Белой обнаружила металлические бочки с просроченной краской, шпатлевкой и битумной мастикой, а также на глубине порядка двух метров были найдены полипропиленовые мешки. По данным надзорного ведомства, незаконное захоронение мусора было организовано АО «Уралмостострой». Сумму ущерба, причиненного строительной компанией окружающей среде, оценили в более 100 тысяч рублей. Суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.