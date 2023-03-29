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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:57

Застройщик, «похоронивший» мусор в водоохранной зоне Уфы, отреагировал на обвинения

29 марта 2023, 05:44
Фото: Прокуратура Башкирии
Речь идет о филиале Мостоотряд № 30 АО «Уралмостострой». Подрядчик, по информации прокуратуры Башкирии, «похоронил» строительный мусор: металлических бочек с просроченной краской, шпатлевкой и битумной мастикой.

Застройщик «Уралмостострой» не согласен с предъявленными Природоохранной межрайонной прокуратурой Башкирии обвинениями. Об этом корреспонденту сообщил генеральный директор АО «Уралмостострой» Игорю Соболеву. 

В ответе на официальный запрос сообщается, что компания подала апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой компания будет принимать решение относительно выплаты суммы ущерба.

— Захоронение обнаружено на территории производственной базы Мостоотряда
No 30. По установлению причины захоронения, а также причастных лиц правоохранительными органами проводится проверка. В целях соблюдения прав, свобод и законных интересов участников проверки сведения о холе проведения проверки не разглашаются, обществу не известны, — добавили в АО «Уралмостотрой».

При этом в прокуратуре корреспонденту дополнительно сообщили, что «похороненный» строительный мусор выкапывали при сотруднике надзорного ведомства и при представителе самой компании. 

В распоряжении Mkset имеются фотографии с места захоронения и процесса извлечения отходов.

На фото запечатлен процесс извлечения отходовНа фото запечатлен процесс извлечения отходов
На фото запечатлен процесс извлечения отходов
Фото: Прокуратура Башкирии

Напомним, что накануне прокуратура Башкирии на территории водоохранной зоны реки Белой обнаружила металлические бочки с просроченной краской, шпатлевкой и битумной мастикой, а также на глубине порядка двух метров были найдены полипропиленовые мешки. По данным надзорного ведомства, незаконное захоронение мусора было организовано АО «Уралмостострой». Сумму ущерба, причиненного строительной компанией окружающей среде, оценили в более 100 тысяч рублей. Суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.

Известно, что компания ранее занималась строительством мостового перехода через реку Белая в створе ул. им. города Галле в Советском и Ленинском районах Уфы, надземного пешеходного перехода в микрорайоне «Спутник», помимо этого реконструировала участок автодороги М-5 и многочисленные путепроводы и транспортные развязки в Уфе, в том числе на улице Пугачева в Уфе.

Застройщик развязки на Пугачева «похоронил» мусор в водоохранной зоне Белой в Уфе
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#Элина Сайфранова
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