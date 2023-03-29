Военком из Уфы, за взятки делавший военники звездам, получил 6 лет условно и штраф

Напомним, все лето в Уфе судили известных спортсменов, которые заключали сделки с Воропаевым. Среди них экс-игроки ХК «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев. Дмитрий Белозеров стал четвертым спортсменом, но первым футболистом. которые получили наказание за дачу взятки и покушение на нее. Михаил Воробьев и Владислав Лукин получили штрафы, 2 и 2,2 миллиона рублей соответственно, единственный кто получил наказание в виде лишения свободы, пусть и условного, стал хоккеист Анвар Сулейманов. Собственно как и Выропаев, но это уже другая история.