Военком из Уфы, за взятки делавший военники звездам, получил 6 лет условно и штраф

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
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Updated Сегодня, 11:38
Сегодня, 29 марта в Калининском райсуде Уфы состоялось заседание по делу начальник отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Выропаева. Фамилия военкома на слуху уже около года, причем гремела она вместе с именами именитых спортсменов, в том числе и воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев», которые уже получили свое наказание.
Сегодня стало известно о том, к какому наказанию Калининский районный суд Уфы приговорил начальника трех районных военкоматов к 6 годам условно и штрафу в 1,8 млн рублей. Надо полагать, что мужчину признали виновным в получении взяток от спортсменов за уклонение от службы в армии. также назначен Выропаеву и испытательный срок — 3 года.
Напомним, все лето в Уфе судили известных спортсменов, которые заключали сделки с Воропаевым. Среди них экс-игроки ХК «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев. Дмитрий Белозеров стал четвертым спортсменом, но первым футболистом. которые получили наказание за дачу взятки и покушение на нее. Михаил Воробьев и Владислав Лукин получили штрафы, 2 и 2,2 миллиона рублей соответственно, единственный кто получил наказание в виде лишения свободы, пусть и условного, стал хоккеист Анвар Сулейманов. Собственно как и Выропаев, но это уже другая история.