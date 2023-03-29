Внимание, водитель: разъясняем изменения в ПДД с марта 2023 года

Также вводится запрет остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. По словам эксперта, до изменений неточные формулировки приводили к тому, что ситуации с проездом по островкам могли подпадать под разные статьи КоАП, а многие автомобилисты ошибочно полагали, что на таких островках можно безнаказанно останавливаться.



Теперь в ПДД появился новый термин «островок направляющий» — элемент обустройства автодороги, обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков. За заезд на такие островки водителей будут штрафовать на 500 руб. (ч. 1 ст. 12.19 КоАП). При этом заезжать и останавливаться на таких островках по-прежнему будет допустимо в случае вынужденной остановки или крайней необходимости: если остановка в другом месте создаст большую угрозу (например, после аварии).



Новые знаки и разметка