Внимание, водитель: разъясняем изменения в ПДД с марта 2023 года

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Специально для Mkset замдиректора уфимской автошколы «Автоландия» Дим Зинуров рассказал о том, что нужно знать, чтобы не получить штраф.
Уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением
До изменений любой водитель, въезжавший на перекресток, обозначенный знаком «Круговое движение», должен был уступить дорогу тому, кто уже двигался по кругу. Это действовало вне зависимости от знаков, установленных перед въездом на перекресток. Согласно новому уточнению, такое правило применяется, если въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги.
Изменения в разметке
Также вводится запрет остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. По словам эксперта, до изменений неточные формулировки приводили к тому, что ситуации с проездом по островкам могли подпадать под разные статьи КоАП, а многие автомобилисты ошибочно полагали, что на таких островках можно безнаказанно останавливаться.
Теперь в ПДД появился новый термин «островок направляющий» — элемент обустройства автодороги, обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков. За заезд на такие островки водителей будут штрафовать на 500 руб. (ч. 1 ст. 12.19 КоАП). При этом заезжать и останавливаться на таких островках по-прежнему будет допустимо в случае вынужденной остановки или крайней необходимости: если остановка в другом месте создаст большую угрозу (например, после аварии).
Новые знаки и разметка
Теперь временными дорожными знаками будут считаться не только знаки на желтом фоне, но и установленные просто на переносных опорах (не только желтые, но и белые). В этом плане водителям следует быть еще внимательнее — дорожные камеры все чаще настраивают на временные ограничения скорости.
Также в изменениях утверждены дорожные знаки для обозначения зарядки для электромобилей, а также знак, запрещающий движение автобусов (не распространяется на автобусы, следующие по маршрутам общественного транспорта, и школьные автобусы). На знак платной парковки добавлено изображение монет. На знаке, обозначающем парковки для инвалидов, рядом с буквой «P» появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.
Зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями соответственно. Возможно, дорожные знаки будут дублировать информацию, поскольку зимой эту разметку увидеть будет проблематично.
Изменение времени действия знаков, запрещающих стоянку или остановку
Скорректировано время действия знаков «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца». До изменений парковаться под ними можно было с 19 до 21 часа. Теперь это время изменили на отрезок с 21 до 24 часов.
Новая секция на светофоре
В ПДД появится упоминание о новой световой секции для светофоров в виде стрелки с мигающим сигналом белого цвета, расположенной справа под светофором. Такая секция информирует водителей о том, что на переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Поэтому поворачивать в этом направлении можно только после того, как пройдут все пешеходы.
Важно: если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, его действие распространяется только на пешеходов, если в виде велосипеда — то для велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе.
Парковаться можно будет даже при знаках запрета стоянки и остановки
Еще одно нововведение, связанное с организацией и прочтением дорожных знаков, касается соседства знаков «Парковка» или «Зона регулируемой стоянки» и запрещающих стоянку/остановку знаков. Согласно новым правилам, если знак, разрешающий парковку, установили в зоне действия запрещающих знаков, стоянка там все-таки разрешена. Тем не менее эксперт считает, что подобные ситуации не исключают штрафов и эвакуацией, поэтому прецедентов лучше избегать.
Особый статус для электросамокатов
Особый статус получили электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные средства передвижения, объединенные термином «средства индивидуальной мобильности». Максимальная скорость передвижения СИМ по тротуарам — не более 25 км/ч, максимальный вес — не более 35 кг. Важно, что за пешеходами закреплен приоритет относительно движущихся СИМ.