Власти Уфы сообщили срочную информацию для жителей Нагаево

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Нагаево власти закрыли проезд между улицами Янтарной и Михаила Дорохова. Как объяснили в администрации Октябрьского района Уфы, перекрытие необходимо в связи с подмывом грунта у основания водопропускной трубы.
Предлагается альтернативная дорога: Нагаевское шоссе – ул. Рощинская – объездная дорога, ведущая от Нагаевского строительного рынка (Рощинская, 95). Когда проезд будет снова открыт пока неизвестно, власти сообщат об этом дополнительно.
Отметим, что на этой неделе уже в нескольких районах власти приняли решение временно закрыть проезд в связи с паводком. В социальных сетях жители республики делятся кадрами затопленных дорог.