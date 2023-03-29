mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Власти Уфы сообщили срочную информацию для жителей Нагаево

29 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI

В селе Нагаево под Уфой закрыли проезд из-за талых вод

Информацию передали в администрации Октябрьского района Уфы.

В Нагаево власти закрыли проезд между улицами Янтарной и Михаила Дорохова. Как объяснили в администрации Октябрьского района Уфы, перекрытие необходимо в связи с подмывом грунта у основания водопропускной трубы. 

Предлагается альтернативная дорога: Нагаевское шоссе – ул. Рощинская – объездная дорога, ведущая от Нагаевского строительного рынка (Рощинская, 95). Когда проезд будет снова открыт пока неизвестно, власти сообщат об этом дополнительно. 

Отметим, что на этой неделе уже в нескольких районах власти приняли решение временно закрыть проезд в связи с паводком. В социальных сетях жители республики делятся кадрами затопленных дорог. 

Читайте также:
Жителей Нагаево вновь оставят без электричества
Рассекая волны: башкирское Зауралье оказалось под водой из-за паводка
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Спикер Курултая Башкирии возмутился отсутствием очередей из желающих пойти на СВО
Сегодня, 08:50
«Около тысячи»: глава Башкирии сделал важное заявление о мобилизованных
Сегодня, 05:24
Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью
Сегодня, 06:31
Пока лишь один депутат Госдумы от Башкирии добровольно обнародовал доходы за 2022 год
Сегодня, 08:41
«Он не наш»: премьер-министр Башкирии сделал заявление о судьбе Госцирка в Уфе
Сегодня, 07:14
Внимание, водитель: разъясняем изменения в ПДД с марта 2023 года
Сегодня, 04:47