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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Власти готовы выложить 8 млн рублей за ремонт кабинетов на 7 этаже Курултая Башкирии

29 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
Дешевле всего обойдется бюджету ремонт туалетной комнаты в кабинете 706 — 303 тысячи рублей.

Желание освежить ремонт весной присуще всем, тем более в весенне-летний период. Так предстоит ремонт и зданию Курултая Башкирии по адресу улица Заки Валиди, 46. До 3 апреля подрядчики могут подать заявку и выиграть тендер с начальной стоимостью 8,2 млн рублей. Это максимальная цена которую готовы заплатить за «работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки». Завершить эти работы необходимо будет оперативно, до 15 июня нынешнего года.

В текущий ремонт кабинетов здания парламента входят отделочные, сантехнические, а также электромонтажные работы. Больше половины стоимости тендера предназначаются на оплату отделочных работ, без малого 5 млн рублей. Самой дешевой частью лота станет ремонт туалета в кабинете № 706 — всего 303,5 тысяч рублей.

Судя по сайту госзакупок ремонт предстоит не только в здании Курултая, но и в Доме Республики по улице Тукаева, 46, где работает правительство Башкирии и глава Башкирии Радий Хабиров. Сегодня, 29 марта определили подрядчика, который предложил дисконт более 74% на проект капремонта на 6 этаже дома республики, который создадут на 300 тысяч рублей, вместо максимальной цены в 1,17 млн рублей.

14 марта стало известно о том, что в Уфе строительная компания из Казани сорвала ремонт школы и это не единственный срыв срока ремонта в школах Уфы. Хочется верить, что такой оказии как в школах в административных зданиях правительства и парламента не произойдет.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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