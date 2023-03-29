Власти готовы выложить 8 млн рублей за ремонт кабинетов на 7 этаже Курултая Башкирии

Желание освежить ремонт весной присуще всем, тем более в весенне-летний период. Так предстоит ремонт и зданию Курултая Башкирии по адресу улица Заки Валиди, 46. До 3 апреля подрядчики могут подать заявку и выиграть тендер с начальной стоимостью 8,2 млн рублей. Это максимальная цена которую готовы заплатить за «работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки». Завершить эти работы необходимо будет оперативно, до 15 июня нынешнего года.