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Updated Сегодня, 16:40

Вирусолог назвал регионы с наиболее частыми случаями заражения клещевым энцефалитом

29 марта 2023, 16:39
Клещевой энцефалит больше всего опасен на Дальнем Востоке, Урале, в Восточной и Западной Сибири. Меньше всего подвержена этому заболеванию европейская часть России, сообщает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Цитируя слова эксперта, NEWS.ru сообщает, что такое вирусное заболевание распространено в восточных районах страны и немного оно есть в европейских регионах РФ. Такое заболевание протекает очень тяжело.

Клещи могут нападать на своих жертв из травы или земли, но на деревья они не забираются, отмечает научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский. Кроме того, он опроверг информацию о том, что клещи становятся активными с приходом весны. Однако с ними можно столкнуться когда угодно на хорошо прогретых солнцем участках земли.

Специалист не рекомендует использовать подсолнечное масло, пытаясь вытащить клеща с кожи человека. Это метод является не надежным и не эффективным.

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