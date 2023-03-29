Вирусолог назвал регионы с наиболее частыми случаями заражения клещевым энцефалитом

Клещи могут нападать на своих жертв из травы или земли, но на деревья они не забираются, отмечает научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский. Кроме того, он опроверг информацию о том, что клещи становятся активными с приходом весны. Однако с ними можно столкнуться когда угодно на хорошо прогретых солнцем участках земли.