Вирусолог назвал регионы с наиболее частыми случаями заражения клещевым энцефалитом

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:40
Цитируя слова эксперта, NEWS.ru сообщает, что такое вирусное заболевание распространено в восточных районах страны и немного оно есть в европейских регионах РФ. Такое заболевание протекает очень тяжело.
Клещи могут нападать на своих жертв из травы или земли, но на деревья они не забираются, отмечает научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский. Кроме того, он опроверг информацию о том, что клещи становятся активными с приходом весны. Однако с ними можно столкнуться когда угодно на хорошо прогретых солнцем участках земли.
Специалист не рекомендует использовать подсолнечное масло, пытаясь вытащить клеща с кожи человека. Это метод является не надежным и не эффективным.