В Уфе в период с 3 апреля по 23 сентября частично перекроют движение по ул. Бунякова

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Участок улицы Д. Бунякова в Уфе будет недоступен для проезда автомобилистов в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что ½ проезжей части улицы на участке (от дома №2 до №8 по ул. Д.Булякова и от дома №2 по ул. Д.Булякова до ул. А.Тагирова будет перекрыта в период с 3 апреля по 23 сентября 2023 года.
Как уточнили в администрации Уфы, в указанный период здесь будут проводиться Строительно-монтажные работы Канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации.