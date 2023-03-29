В Уфе в период с 3 апреля по 23 сентября частично перекроют движение по ул. Бунякова

Сообщается, что ½ проезжей части улицы на участке (от дома №2 до №8 по ул. Д.Булякова и от дома №2 по ул. Д.Булякова до ул. А.Тагирова будет перекрыта в период с 3 апреля по 23 сентября 2023 года.