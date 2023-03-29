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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Уфе в период с 3 апреля по 23 сентября частично перекроют движение по ул. Бунякова

29 марта 2023, 13:34
Фото: 1MI
Для проезда останется доступна лишь половина проезжей части

Участок улицы Д. Бунякова в Уфе будет недоступен для проезда автомобилистов в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что ½ проезжей части улицы на участке (от дома №2 до №8 по ул. Д.Булякова и от дома №2 по ул. Д.Булякова до ул. А.Тагирова будет перекрыта в период с 3 апреля по 23 сентября 2023 года.

Как уточнили в администрации Уфы, в указанный период здесь будут проводиться Строительно-монтажные работы Канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации.

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