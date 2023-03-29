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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Уфе на период половодья демонтируют ограждения на набережной

29 марта 2023, 14:35
Ограждения демонтируют в двух местах

На двух участках новой набережной в Уфе демонтируют ограждения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что в рамках профилактических мероприятий по прохождению весеннего половодья ограждения уберут районе причала на Монументе дружбы, а также на сцены вблизи амфитеатра и на площадке перед бассейном «Юность»

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Помимо этого в администрации Уфы жителям города рекомендовали воздержаться от  от прогулок вдоль потенциально опасных участков в период половодья, особенно в темное время суток. Горожан также просят проявлять бдительность и не допускать нахождения детей в затопляемых зонах набережной.

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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