В Уфе на период половодья демонтируют ограждения на набережной

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
На двух участках новой набережной в Уфе демонтируют ограждения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что в рамках профилактических мероприятий по прохождению весеннего половодья ограждения уберут районе причала на Монументе дружбы, а также на сцены вблизи амфитеатра и на площадке перед бассейном «Юность»
Помимо этого в администрации Уфы жителям города рекомендовали воздержаться от от прогулок вдоль потенциально опасных участков в период половодья, особенно в темное время суток. Горожан также просят проявлять бдительность и не допускать нахождения детей в затопляемых зонах набережной.