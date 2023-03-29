В Уфе на период половодья демонтируют ограждения на набережной

Помимо этого в администрации Уфы жителям города рекомендовали воздержаться от от прогулок вдоль потенциально опасных участков в период половодья, особенно в темное время суток. Горожан также просят проявлять бдительность и не допускать нахождения детей в затопляемых зонах набережной.