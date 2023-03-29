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в Уфе медики спасли жизнь 82-летней женщины

29 марта 2023, 09:16
Врачи Республиканского кардиологического центра в Уфе совершили настоящий подвиг, спасая жизнь 82-летней женщины, которая трижды оказалась на грани жизни и смерти.

Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на одышку и учащенное сердцебиение, принимая безрезультатно антиаритмические препараты. Обследование выявило жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, и пациентка была экстренно госпитализирована, - сообщает ufa.kp.ru.

После поступления состояние женщины ухудшилось, начался отек легких, и врачам пришлось несколько раз «заводить» ее сердце. Благодаря усилиям медицинского персонала женщина быстро пришла в норму и была выписана домой под наблюдение врачей. Глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин выразил благодарность врачам и отметил их высокую квалификацию и профессионализм, которые позволили спасти жизнь пациентки.

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