в Уфе медики спасли жизнь 82-летней женщины

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на одышку и учащенное сердцебиение, принимая безрезультатно антиаритмические препараты. Обследование выявило жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, и пациентка была экстренно госпитализирована, - сообщает ufa.kp.ru.
После поступления состояние женщины ухудшилось, начался отек легких, и врачам пришлось несколько раз «заводить» ее сердце. Благодаря усилиям медицинского персонала женщина быстро пришла в норму и была выписана домой под наблюдение врачей. Глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин выразил благодарность врачам и отметил их высокую квалификацию и профессионализм, которые позволили спасти жизнь пациентки.