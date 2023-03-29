в Уфе медики спасли жизнь 82-летней женщины

После поступления состояние женщины ухудшилось, начался отек легких, и врачам пришлось несколько раз «заводить» ее сердце. Благодаря усилиям медицинского персонала женщина быстро пришла в норму и была выписана домой под наблюдение врачей. Глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин выразил благодарность врачам и отметил их высокую квалификацию и профессионализм, которые позволили спасти жизнь пациентки.