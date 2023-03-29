В России продолжают бороться с туберкулёзом

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В 2023 году ВОЗ объявили лозунг «Да, мы можем победить туберкулёз». Россия же за несколько лет стала мировым лидером в противостоянии с этим заболеванием. Достижения и перспективы развития фтизиатрической службы России сегодня обсудили в рамках тематической пресс-конференции с участием профильных экспертов.
Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий подчеркнул, что туберкулёз остаётся всемирно значимой проблемой. Ежегодно в мире заболевает более 10 млн человек, в том числе более миллиона детей. Более того, это заболевание входит в число 10 основных причин смерти, в том числе занимает второе место в этом списке среди инфекционных заболеваний, уступая только COVID-19.
«За последние два года в России зафиксирован исторический минимум по показателям заболеваемости туберкулёзом, в сравнении с 2000-м годом заболеваемость снизилась в 3 раза, а смертность – в 5 раз. Это результат реализации государственной политики в области здравоохранения и системной работы специалистов. Вся необходимая медицинская продукция имеется в необходимом объёме, как для профилактики туберкулёза, так и для его выявления и в случае необходимости лечения», — сообщил Плутницкий.
Плутницкий также отметил, что российские учёные создали самые эффективные на сегодня методы диагностики туберкулёза. В 2022 году российский препарат для диагностики туберкулёза Диаскинтест был рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для применения во всём мире. Одной из острых проблем в борьбе с туберкулёзом на сегодняшний день остаётся его форма с множественной лекарственной устойчивостью. В этом направлении сегодня проводятся соответствующие исследования.
Стоит отметить, что Россия в 2021 году была исключена из списка стран с так называемым высоким бременем туберкулёзной болезни. Как уточнила советник по вопросам туберкулёза, ВИЧ и вирусных гепатитов офиса ВОЗ в РФ Салтанат Егеубаева, по итогам 2021 года в Европе было зафиксировано более 230 тысяч случаев туберкулёза, в том числе порядка 20 тысяч привели к летальному исходу
Риски и профилактика
Как показывает практика, чаще всего туберкулёзом болеют люди активного трудоспособного возраста от 25 до 45 лет – на эту категорию, по данным ВОЗ, приходится 35,2% случаев. На втором месте – возрастная категория от 45 до 65 лет (27,5%). А вот совсем молодые люди и дети заболевают туберкулёзом гораздо реже.
Вопросу диагностики заболевания у детей уделяется особое внимание. Как отмечает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксёнова, на сегодняшний день в приоритете профилактика и раннее выявление туберкулёза, когда он ещё никак не проявляется.
«За последние годы была заметно усовершенствована вакцина БЦЖ, пересмотрено количество живых культур в ней, что дало свой эффект. Число осложнений снизилось в 10 раз», — акцентировала внимание на прививках у детей Аксёнова.
Лучшей профилактикой туберкулёза остаётся вакцинация БЦЖ, после которой в организме человека формируется поствакцинный иммунитет. Прививка защищает от тяжёлых форм проявления заболевания. Для контроля над туберкулезом всем детям регулярно проводятся профилактические осмотры при помощи кожных проб (проба Манту, Диаскинтест). Но положительная реакция на пробу Манту, может быть, как следствием, сделанной в роддоме прививки БЦЖ и выработанного иммунитета, так и признаком туберкулезной инфекции и требовать немедленного лечения. Отличить одно от другого совсем не просто, ведь у 90% детей проба Манту положительная. Поэтому для диагностики туберкулезной инфекции применяются Диаскинтест или, в случае наличия противопоказаний к постановке кожных проб, лабораторные тесты, такие как Т-СПОТ.ТБ. Результат этих тестов будет положительным при наличии в организме именно микобактерии туберкулеза, способной вызвать заболевание. У людей, вакцинированных БЦЖ или болеющих нетуберкулезной инфекцией результат тестов будут отрицательным.
«В 2018 году практика российских специалистов по скринингу туберкулезной инфекции у детей и подростков признана лучшей в мире, а в 2022 году Диаскинтест включен в рекомендации ВОЗ, как новая методика для выявления туберкулезной инфекции во всем мире» -— отметила Валентина Аксенова.
У взрослых для своевременного выявления туберкулеза применяется флюорография. Но этот метод выявляет уже имеющуюся болезнь, когда требуется лечение, а иммунологические пробы позволяют выявить заболевание на начальной стадии, в том числе в виде латентной туберкулезной инфекции. Выявление болезни на ранних этапах позволяет существенно повысить эффективность лечения, а в случае обнаружения латентной инфекции провести профилактическое лечение. По оценкам экспертов, риск реактивации туберкулеза в течение жизни для лица с зафиксированной латентной туберкулезной инфекцией составляет 5–10%, причем у большинства таких лиц туберкулез развивается в течение первых пяти лет.
К группам повышенного риска относятся люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, бездомные, мигранты, беженцы, заключённые или уже отбывшие наказание осуждённые лица.
В медицинской плоскости к группам риска можно добавить пациентов с такими серьёзными заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, COVID-19 и его последствия, а также регулярно принимающих цитостатики и глюкокортикостероиды. Например, люди, живущие с ВИЧ, подвергаются в 18 раз более высокому риску развития туберкулезом, чем остальная часть населения. Для людей со сниженным иммунным ответом для раннего выявления туберкулеза успешно применяется иммунологический тест по методике ELISPOT (Т-СПОТ.ТБ), который производится в России.
Вклад фтизиатрической службы
В рамках пресс-конференции также выступили представители региональных министерств здравоохранения и профильных медучреждений из Чеченской республики, Астраханской, Орловской и Новосибирской областей. Они поделились результатами работы по борьбе с туберкулёзом в своих регионах.
А о работе фтизиатрической службы рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ, президент Российского общества фтизиатров Ирина Васильева. Она отметила ключевые векторы развития российской фтизиатрической службы:
- чёткая организационная структура противотуберкулёзных учреждений;
- единый комплексный подход к профилактике, диагностике и лечению;
- внедрение современных технологий профилактики, диагностики, лечения.
Сложными вызовами для медиков остаются устойчивые к лекарствам формы болезни и туберкулёз, совмещённый с ВИЧ. К тому же во время эпидемии COVID-19 из-за карантинов и локдаунов по всему миру снизилось выявление туберкулёза. Россия и в этом отношении справилась лучше, чем большинство стран.
В вопросе использования новых методов диагностики российская наука также ощутимо продвинулась вперёд. Сейчас разрабатывается автоматическое устройство для экспресс-диагностики туберкулёза и лекарственной устойчивости, инновационный метод быстрой диагностики микобактериозов и другие современные технологии. В настоящее время в нашей стране для выявления, диагностики и лечения доступны все методики и лекарственные препараты, в том числе для лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, новые препараты (бедаквилин и другие)
Что касается концепции развития противотуберкулёзной службы до 2030 года, то она включает целый ряд направлений, по которым намечены конкретные цели. Они касаются пациентоориентированной модели, гарантированного лекарственного обеспечения, цифровых технологий.
По словам Ирины Васильевой, глобально основная задача сегодня – сохранить позитивный тренд в снижении заболеваемости и смертности от туберкулёза. Это тот самый вектор, который позволит добиться значительных шагов в борьбе с туберкулёзом.