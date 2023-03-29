mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В России осуществили перенаправление объемов экспорта нефти, выпавших при эмбарго

29 марта 2023, 07:01
Согласно заявлению Николая Шульгинова, главы российского Минэнерго, государство полностью перенаправило объем экспортной нефти, выпавший по причине установления эмбарго.

Министр сделал соответствующее заявление в ходе итогового коллегиального заседания ведомства. Информацией поделилось РИА Новости.

Известно, что глава ведомства рассказал об активной работе по переориентации нефтяных поставок в ближневосточные, азиатские и африканские государства, а также в страны Латинской Америки. На данный момент специалистам удалось обеспечить полное перенаправление объема экспортных нефтепродуктов, выпавшего по причине установления эмбарго. Таким образом, продажи нефти не снизились, пишет Russian.rt.com.

Также сообщалось, что по словам Александра Новака, российского вице-премьера, поставки нефти из РФ в Индию за минувший год выросли в 22 раза.

Согласно заявлению президента России Владимира Путина, страна сумела компенсировать закрытие рынков западных государств при помощи расширения торговых связей со странами быстро развивающихся регионов мира.

Подпишитесь
«Он не наш»: премьер-министр Башкирии сделал заявление о судьбе Госцирка в Уфе
Сегодня, 07:14
«Около тысячи»: глава Башкирии сделал важное заявление о мобилизованных
Сегодня, 05:24
Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью
Сегодня, 06:31
Стирая иноагентов: Граффити с певицей Земфирой* из Уфы уничтожили в Южно-Сахалинске
Сегодня, 06:38
Приплыли: парк за 200 млн рублей в Уфе оказался затоплен и теперь напоминает аквапарк
Вчера, 09:19
Внимание, водитель: разъясняем изменения в ПДД с марта 2023 года
Сегодня, 04:47