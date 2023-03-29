В России осуществили перенаправление объемов экспорта нефти, выпавших при эмбарго

Известно, что глава ведомства рассказал об активной работе по переориентации нефтяных поставок в ближневосточные, азиатские и африканские государства, а также в страны Латинской Америки. На данный момент специалистам удалось обеспечить полное перенаправление объема экспортных нефтепродуктов, выпавшего по причине установления эмбарго. Таким образом, продажи нефти не снизились, пишет Russian.rt.com.