В России осуществили перенаправление объемов экспорта нефти, выпавших при эмбарго

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Министр сделал соответствующее заявление в ходе итогового коллегиального заседания ведомства. Информацией поделилось РИА Новости.
Известно, что глава ведомства рассказал об активной работе по переориентации нефтяных поставок в ближневосточные, азиатские и африканские государства, а также в страны Латинской Америки. На данный момент специалистам удалось обеспечить полное перенаправление объема экспортных нефтепродуктов, выпавшего по причине установления эмбарго. Таким образом, продажи нефти не снизились, пишет Russian.rt.com.
Также сообщалось, что по словам Александра Новака, российского вице-премьера, поставки нефти из РФ в Индию за минувший год выросли в 22 раза.
Согласно заявлению президента России Владимира Путина, страна сумела компенсировать закрытие рынков западных государств при помощи расширения торговых связей со странами быстро развивающихся регионов мира.