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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

В Ингушетии вследствие нападения на пост ДПС пострадали двое полицейских

29 марта 2023, 07:06
По данным СУ СК Северной Осетии, преступники, атаковавшие пост ДПС, расположенный на стыке Ингушетии и Северной Осетии, ранили двоих сотрудников полиции.

Информация предоставлена информагентством РИА Новости.

В ведомстве заявили, что 27 марта текущего года около 23:25 неизвестные атаковали полицейский пост ДПС с применением огнестрельного оружия. В результате нападения двое полицейских получили огнестрельные ранения и были направлены на госпитализацию.

По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам криминального деяния, предусмотренного ст. 317 УК РФ (покушение на убийство сотрудника органов охраны правопорядка), пишет Russian.rt.com.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем сотруднике полиции при атаке на пост ДПС в Ингушетии.

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