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Updated Сегодня, 12:32

В феврале Сбер побил рекорды по выдаче IT-ипотеки на Урале

29 марта 2023, 12:32
Фото: Сбер
Сбербанк в феврале 2023 года выдал на территории УрФО и Республики Башкортостан рекордное количество кредитов по IT-ипотеке с момента запуска программы.

За месяц IT-специалисты получили в Сбере порядка 70 кредитов на общую сумму 450 млн рублей. Всего с мая 2022 года Уральский банк Сбербанка предоставил по этой программе 330 кредитов объемом более 2 млрд рублей.

— В конце января Сбербанк улучшил условия льготной ипотеки для IT-специалистов в соответствии с решением Правительства России. В частности, были смягчены требования по минимальному ежемесячному доходу и расширены возрастные рамки для заемщиков. Кроме того, вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться льготной программой. Все эти факторы подогрели интерес к IT-ипотеке, и поэтому уже в феврале Сбер побил рекорд по количеству и объему выданных кредитов, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

27 марта Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по программе «Ипотека для IT». Если раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и правительства РФ от индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению правительства РФ от 9 марта, ее также можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые являются первыми собственниками жилья. При этом заключение договора купли-продажи осуществляется с управляющей компанией ЗПИФ.

Ставка по программе «Ипотека для IT» на Домклик составляет от 4,7% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн — для остальных российских регионов.

Льготную ипотеку с госучастием могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах.

#Андрей Королев#Общество
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