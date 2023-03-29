В феврале Сбер побил рекорды по выдаче IT-ипотеки на Урале

27 марта Сбер расширил перечень жилищных объектов, которые можно приобрести по программе «Ипотека для IT». Если раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и правительства РФ от индивидуальных предпринимателей, то теперь, согласно постановлению правительства РФ от 9 марта, ее также можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые являются первыми собственниками жилья. При этом заключение договора купли-продажи осуществляется с управляющей компанией ЗПИФ.