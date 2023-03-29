В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Искибаевым

Известно, что мужчина родился и вырос в дерене Новая Бура, а после окончания школы в 1991 году вместе с семьей переехал в Екатеринбург. В декабре прошлого года Виталий Искибаев отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб при выполнении боевых задач.