В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Искибаевым

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В Краснокамском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Виталием Искибаевым. Как сообщает администрация муниципалитета, посмертно он был награжден Орденом Мужества.
Известно, что мужчина родился и вырос в дерене Новая Бура, а после окончания школы в 1991 году вместе с семьей переехал в Екатеринбург. В декабре прошлого года Виталий Искибаев отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб при выполнении боевых задач.