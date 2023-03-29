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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Виталием Искибаевым

29 марта 2023, 08:56
Фото: 1MI
Об этом сообщает администрация Краснокамского района Башкирии.

В Краснокамском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Виталием Искибаевым. Как сообщает администрация муниципалитета, посмертно он был награжден Орденом Мужества. 

Известно, что мужчина родился и вырос в дерене Новая Бура, а после окончания школы в 1991 году вместе с семьей переехал в Екатеринбург. В декабре прошлого года Виталий Искибаев отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Погиб при выполнении боевых задач. 

Фото: Краснокамский район Республики Башкортостан // vk.com
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