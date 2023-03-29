В Башкирии еще одна дорога была закрыта из-за подъема уровня рек

Напомним, что из-за паводка в Башкирии уже закрыли три участка дорог: в Баймакском районе перекрыли дорогу Сибай-Туяляс с 0 по 13 километр, на участке дороги Южный обход с. Иглино с 4 по 5 километр и подъезде к деревни Набережная с 0 по 2 километре в Бижбулякском районе.