В Башкирии еще одна дорога была закрыта из-за подъема уровня рек

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Сегодня, 29 марта, власти закрыли проезд по дороге Верхнесюрюбаево — а/д Исянгулово — Мраково на участке км 0+00 — км 6+600. Как сообщили в пресс/службе Минтранса РБ, данная мера необходима в связи с подъемом уровня рек.
Сообщается, что ограничение продлится до 18:00 29 марта. Однако власти предупреждают, что время снятия ограничения может быть изменено.
— Объезд осуществляется через с. Салихово по дороге Бекешево — Малоисимово и через с. Назаркино по дороге Максютово — Назаркино, — отметили в Минтрансе.
Напомним, что из-за паводка в Башкирии уже закрыли три участка дорог: в Баймакском районе перекрыли дорогу Сибай-Туяляс с 0 по 13 километр, на участке дороги Южный обход с. Иглино с 4 по 5 километр и подъезде к деревни Набережная с 0 по 2 километре в Бижбулякском районе.
Ранее в социальных сетях жители республики показывали затопленные дороги.