Уфимца поймали на необычном способе обналичивания маткапитала

Размер материнского капитала даже на первого ребенка приближается к половине миллиона рублей, однако средства эти на то и «семейный капитал», чтобы не обналичивать его, а пускать в дело. На улучшение жилищных условий, на обучение и лечение детей или на пенсию мамы.