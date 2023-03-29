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Published Сегодня, 04:58

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Уфимца поймали на необычном способе обналичивания маткапитала

29 марта 2023, 04:58
Фото: 1MI

Против уфимца возбудили уголовное дело после обналичивания маткапитала

Подобные объявления висят буквально на каждом столбе, но «вывести» семейные деньги выходит себе дороже.

Размер материнского капитала даже на первого ребенка приближается к половине миллиона рублей, однако средства эти на то и «семейный капитал», чтобы не обналичивать его, а пускать в дело. На улучшение жилищных условий, на обучение и лечение детей или на пенсию мамы.

Из материнского капитала можно получить и живые деньги, причем законно, но лишь тем, чей доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. После обналичивания маткапитала в обход закона можно стать фигурантом уголовного дела. Что и произошло с жителем Уфы.

Прокуратура выявила, что в Уфе отец семейства, имеющего право на семейный капитал, обратился к некую организацию, где вступил в сговор с представителями потребкооператива и некой фирмы, вместе они решили похитить бюджетные деньги.

На бумаге разыграли настоящий спектакль, будто бы отец получил заем на строительство дома в Архангельском районе Башкирии, кооператив перечислил на счет в банке 466 тысяч рублей, однако никто жилищные условия на них улучшать не планировал. Деньги сообщники разделили, а позже всю сумму компенсировал пенсионный фонд, ей предприимчивый отец и рассчитался по договору займа.

Однако в результате вместо легких денег получил глава семьи уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ход расследования которого будет находиться на контроле прокуратуры.

Стал известен размер материнского капитала в Башкирии в 2023 году
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Общество
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