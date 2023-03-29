Уфимца поймали на необычном способе обналичивания маткапитала

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Размер материнского капитала даже на первого ребенка приближается к половине миллиона рублей, однако средства эти на то и «семейный капитал», чтобы не обналичивать его, а пускать в дело. На улучшение жилищных условий, на обучение и лечение детей или на пенсию мамы.
Из материнского капитала можно получить и живые деньги, причем законно, но лишь тем, чей доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. После обналичивания маткапитала в обход закона можно стать фигурантом уголовного дела. Что и произошло с жителем Уфы.
Прокуратура выявила, что в Уфе отец семейства, имеющего право на семейный капитал, обратился к некую организацию, где вступил в сговор с представителями потребкооператива и некой фирмы, вместе они решили похитить бюджетные деньги.
На бумаге разыграли настоящий спектакль, будто бы отец получил заем на строительство дома в Архангельском районе Башкирии, кооператив перечислил на счет в банке 466 тысяч рублей, однако никто жилищные условия на них улучшать не планировал. Деньги сообщники разделили, а позже всю сумму компенсировал пенсионный фонд, ей предприимчивый отец и рассчитался по договору займа.
Однако в результате вместо легких денег получил глава семьи уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ход расследования которого будет находиться на контроле прокуратуры.