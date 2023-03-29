Толкачев предложил депутатам Башкирии активно записываться в добровольцы на СВО

Напомнил Константин Толкачев и о том, что сейчас формируется еще два батальона, туда активно ведется набор добровольцев. Коллегам он рекомендовал активно принимать участие в этом, так как «у нас нет другой страны и нам нужно обязательно достичь целей, которые были поставлены указом президентом страны о специальной военной операции».