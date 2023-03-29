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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Толкачев предложил депутатам Башкирии активно записываться в добровольцы на СВО

29 марта 2023, 09:27
Фото: 1MI
Приглашению предшествовал эмоциональный рассказ побывавшего на СВО Булата Юмадилова.

На заседании Курултая Башкирии, которое состоялось 29 марта, выступил депутат республиканского парламента, 61-летний Булат Юмадилов, который три месяца провел в зоне СВО. После яркого и эмоционально рассказа экс-президента Адвокатской палаты Башкирии о своем опыте и о важности патриотизма высказался спикер парламента Константин Толкачев. Он заявил, что создается впечатление, что потеряны патриотические традиции и напомнил, что защищать Родину — это долг.

Напомнил Константин Толкачев и о том, что сейчас формируется еще два батальона, туда активно ведется набор добровольцев. Коллегам он рекомендовал активно принимать участие в этом, так как «у нас нет другой страны и нам нужно обязательно достичь целей, которые были поставлены указом президентом страны о специальной военной операции».

В Башкирии сформировали уже три добровольческих батальона, еще три находятся в процессе формирования.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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