Толкачев предложил депутатам Башкирии активно записываться в добровольцы на СВО

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
На заседании Курултая Башкирии, которое состоялось 29 марта, выступил депутат республиканского парламента, 61-летний Булат Юмадилов, который три месяца провел в зоне СВО. После яркого и эмоционально рассказа экс-президента Адвокатской палаты Башкирии о своем опыте и о важности патриотизма высказался спикер парламента Константин Толкачев. Он заявил, что создается впечатление, что потеряны патриотические традиции и напомнил, что защищать Родину — это долг.
Напомнил Константин Толкачев и о том, что сейчас формируется еще два батальона, туда активно ведется набор добровольцев. Коллегам он рекомендовал активно принимать участие в этом, так как «у нас нет другой страны и нам нужно обязательно достичь целей, которые были поставлены указом президентом страны о специальной военной операции».
В Башкирии сформировали уже три добровольческих батальона, еще три находятся в процессе формирования.