Спикер Курултая Башкирии возмутился отсутствием очередей из желающих пойти на СВО

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
После выступления в Курултае депутата Булата Юмадилова, который три месяца провел в зоне СВО, высказался спикер башкирского парламента Константин Толкачев. И его речь была полна искреннего недоумения в связи с тем, что у военкоматов нет очередей из желающих отправиться на передовую.
— Надо каждому понимать, что СВО — это не что-то такое отдаленное и параллельное, не затрагивающее нас. Это проходит через каждого из нас. Идет реальное военное противостояние России со всем блоком НАТО. Непросто всё нам дается. Я вспоминаю свою молодость, мое поколение. Уже очереди бы стояли в военкоматы, просились бы идти на передовую. К сожалению, не знаю, какой-то инфантилизм, как объяснить, до сердец мы еще не достучались или потеряны наши патриотические традиции. Надо помнить, что это наша страна, что мы все являемся гражданами ее, и есть статья 59, которая устанавливает обязанность каждого гражданина защищать Отечество, — заявил спикер Курултая.
Напомним, вчера по Башкирии заработал единый федеральный номер 117, по которому компетентные специалисты ответят на любые вопросы о контрактной службе. Также опубликованы и требования к потенциальным военнослужащим-контрактникам.