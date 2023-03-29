Спикер Курултая Башкирии возмутился отсутствием очередей из желающих пойти на СВО

После выступления в Курултае депутата Булата Юмадилова, который три месяца провел в зоне СВО, высказался спикер башкирского парламента Константин Толкачев. И его речь была полна искреннего недоумения в связи с тем, что у военкоматов нет очередей из желающих отправиться на передовую.