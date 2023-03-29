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Спикер Курултая Башкирии возмутился отсутствием очередей из желающих пойти на СВО

29 марта 2023, 08:50
Фото: 1MI
Нежелание защищать свою родину Константин Толкачев назвал инфантилизмом.

После выступления в Курултае депутата Булата Юмадилова, который три месяца провел в зоне СВО, высказался спикер башкирского парламента Константин Толкачев. И его речь была полна искреннего недоумения в связи с тем, что у военкоматов нет очередей из желающих отправиться на передовую.

— Надо каждому понимать, что СВО — это не что-то такое отдаленное и параллельное, не затрагивающее нас. Это проходит через каждого из нас. Идет реальное военное противостояние России со всем блоком НАТО. Непросто всё нам дается. Я вспоминаю свою молодость, мое поколение. Уже очереди бы стояли в военкоматы, просились бы идти на передовую. К сожалению, не знаю, какой-то инфантилизм, как объяснить, до сердец мы еще не достучались или потеряны наши патриотические традиции. Надо помнить, что это наша страна, что мы все являемся гражданами ее, и есть статья 59, которая устанавливает обязанность каждого гражданина защищать Отечество, — заявил спикер Курултая.

Напомним, вчера по Башкирии заработал единый федеральный номер 117, по которому компетентные специалисты ответят на любые вопросы о контрактной службе. Также опубликованы и требования к потенциальным военнослужащим-контрактникам.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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