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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:36

Слияние UBS и Credit Suisse должно завершится к концу 2023 года

29 марта 2023, 07:35
Швейцарский банк Credit Suisse разослал всем клиентам письма, в котором говорится, что его слияние с банком UBS предположительно завершится к концу этого года.

«Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2023 года», — цитирует RT со ссылкой на РИА Новости сообщение CS.

В письме подчеркивается, что в результате слияния 2 глобальных банка будут объединены «со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга».

Credit Suisse сообщил 19 марта о приобретении UBS, оказавшегося в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков, что приблизительно равно 3,2 млрд долларов.

Поддержку в решении данной ситуации оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.

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