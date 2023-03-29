Слияние UBS и Credit Suisse должно завершится к концу 2023 года

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:36
«Ожидается, что слияние будет завершено к концу 2023 года», — цитирует RT со ссылкой на РИА Новости сообщение CS.
В письме подчеркивается, что в результате слияния 2 глобальных банка будут объединены «со взаимодополняющими преимуществами и глубоким пониманием бизнеса друг друга».
Credit Suisse сообщил 19 марта о приобретении UBS, оказавшегося в кризисной ситуации, за 3 млрд швейцарских франков, что приблизительно равно 3,2 млрд долларов.
Поддержку в решении данной ситуации оказали правительство Швейцарии, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Национальный банк Швейцарии.