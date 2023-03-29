Шахматист с ДЦП Сергей Ренкас из Донецка превзошел своего учителя

Вдохновение для новых достижений и побед наш герой черпает в семье. С женой Мариной Лисовой они вместе уже семь лет. Оба спортсмены. Вместе участвуют в соревнованиях, выступают в судействе. К этой деятельности Сергей относится очень ответственно, ведь он работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и правила немного отличаются. К примеру, если здоровый участник взялся за фигуру, то обязан ею ходить. А с нарушением зрения мог ее просто поправить либо ощупать всю доску, чтобы вспомнить, где какая фигура находится. А спортсмены с ДЦП, с повреждением опорно-двигательного аппарата, могут случайно снести фигуру, если непроизвольно дернулась рука. Как это расценивать? В этом и заключается специфика работы судьи.