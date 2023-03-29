Шахматист с ДЦП Сергей Ренкас из Донецка превзошел своего учителя

Posted 29 марта 15:41
Published 29 марта 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Шахматами и шашками он начал заниматься в возрасте 10 лет. Мальчику повезло: в школе-интернате № 5 Донецка работал неравнодушный человек, тренер Евгений Станиславович Андреев, который познакомил Сережу и других детей-инвалидов с шахматами. Он учил ребят всего добиваться своими руками и трудом, помогать людям, не сдаваться и бороться до конца не только на соревнованиях, но и в жизни. Сергей уверен, что спортивный успех к нему пришел именно благодаря наставнику.
Тренер, не считаясь с личным временем, возил ребятишек на различные соревнования: от городских до чемпионатов области и страны. Первую серьезную победу Сережа Ренкас одержал в 16 лет, став чемпионом Украины в своей возрастной категории среди детей с ОВЗ.
Дальше были многочисленные соревнования, включая международные, призовые и первые места и не только в шахматах, но и в других видах спорта: шашках, дартсе, нардах, настольном теннисе.
В 2022 году Сергей Ренкас стал участником Летних паралимпийских игр в Сочи «Мы вместе спорт» по шахматам. Он имеет звание кандидата в мастера спорта по шахматам. Судит соревнования по шахматам и шашкам. С 2017 года и по сегодняшний день является президентом Федераций шашек ДНР. Также он тренирует спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
У Сергея ДЦП с детства, имеются проблемы с коленями, спиной. Он не всегда может долго сидеть или стоять. Но со временем привык не обращать на это внимание и смог самореализоваться как спортсмен в разных видах, однако шахматы остаются основными.
– В шахматах много всего интересного. Они развивают логику мышления, внимательность, усидчивость. Любому человеку, не только ребенку, это полезно, – считает герой проекта #безграничные_донбасс.
Сложности возникли тогда, когда он в определенный момент перерос своего наставника и стал играть лучше его. Нужен был другой тренер, более сильный и более опытный. Такого не нашлось, и пришлось дальше работать самостоятельно. Последующие чемпионаты высокого уровня показали наличие пробелов, и Сергею пришлось потрудиться над их заполнением. В этом он весь: не любит незавершенных дел. Он убежден: если сел играть, то должен выкладываться полностью.
Вдохновение для новых достижений и побед наш герой черпает в семье. С женой Мариной Лисовой они вместе уже семь лет. Оба спортсмены. Вместе участвуют в соревнованиях, выступают в судействе. К этой деятельности Сергей относится очень ответственно, ведь он работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья, и правила немного отличаются. К примеру, если здоровый участник взялся за фигуру, то обязан ею ходить. А с нарушением зрения мог ее просто поправить либо ощупать всю доску, чтобы вспомнить, где какая фигура находится. А спортсмены с ДЦП, с повреждением опорно-двигательного аппарата, могут случайно снести фигуру, если непроизвольно дернулась рука. Как это расценивать? В этом и заключается специфика работы судьи.
Сейчас спортивная жизнь в Донбассе замерла, мероприятия не проводятся. Это печально, но все надеются, что спецоперация скоро закончится и наступит мир.
Сегодня всем тяжело. Несмотря на перебои с водой, отоплением, Сергей преодолевает бытовые трудности, не жалуясь на судьбу.
– Все люди с ограниченными возможностями с самого детства привыкли к тому, что сталкиваются с теми или иными сложностями. Они закаленные духом, поэтому преодолевают их, двигаются вперед и живут. Главное – не сдаваться! – говорит Сергей Ренкас, которого ничто не может сломить.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив