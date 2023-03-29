Ремонт в Курултае, половодье на набережной и мышиная лихорадка в Уфе

Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе мышиной лихорадкой. По словам самой девушки, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. При этом, по информации telegram-канала SHOT, руководство сортировочного пункта никаких мер по борьбе с грызунами якобы не предпринимало.