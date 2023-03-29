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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Ремонт в Курултае, половодье на набережной и мышиная лихорадка в Уфе

29 марта 2023, 16:38
О главных событиях 29 марта в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Сегодня, 29 марта, в Калининском райсуде Уфы состоялось заседание по делу начальника отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Выропаева. Калининский районный суд Уфы приговорил начальника трех районных военкоматов к 6 годам условно, а также обязал выплатить штраф в 1,8 млн рублей. Помимо этого Выропаеву назначили испытательный срок — 3 года.

На ремонт кабинетов в здании Курултая республики планируют потратить более 8 миллионов рублей. В ремонт кабинетов здания парламента входят отделочные, сантехнические, а также электромонтажные работы. Больше половины стоимости тендера предназначаются на оплату отделочных работ, без малого 5 млн рублей. Самой дешевой частью лота станет ремонт туалета в кабинете № 706 — всего 303,5 тысяч рублей.

Здание уфимского госцирка не будут реконструировать в ближайшее время. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, инвестировать в цирк на данном этапе невозможно, а его дальнейшая судьба во многом зависит от решения федеральных властей, которые в настоящий момент ещё не определились. При этом Назаров подчеркнул, что цирк на сегодняшний момент не можем сказать, что цирк получает финансовую поддержку.

Участок улицы Д. Бунякова в Уфе будет недоступен для проезда автомобилистов в течение нескольких месяцев. Так, ½ проезжей части улицы на участке (от дома №2 до №8 по ул. Д.Булякова и от дома №2 по ул. Д.Булякова до ул. А.Тагирова будет перекрыта в период с 3 апреля по 23 сентября 2023 года.

Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе мышиной лихорадкой. По словам самой девушки, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. При этом, по информации telegram-канала SHOT, руководство сортировочного пункта никаких мер по борьбе с грызунами якобы не предпринимало.

На двух участках новой набережной в Уфе на время демонтируют ограждения. Как сообщили в администрации города, в рамках профилактических мероприятий по прохождению весеннего половодья ограждения уберут районе причала на Монументе дружбы, а также на сцены вблизи амфитеатра и на площадке перед бассейном «Юность»

#Азамат Нухов#Общество
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