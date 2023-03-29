Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью

Со слов Камиллы, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. Как сообщает telegram-канал SHOT, руководство сортировочного пункта никаких мер по борьбе с грызунами якобы не предпринимало. Мало того, по возвращению с больничного Камила застала серую проблему на месте — мыши со склада якобы никуда не делись.