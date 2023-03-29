mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью

29 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI

Уфимка заразилась мышиной лихорадкой на складе Wildberries и была уволена за огласку

23-летняя девушка находится в положении и ее уволили, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Один из самых популярных маркетплейсов в России Wildberries вновь попал в поле зрения СМИ, на этот раз поводом стала не забастовка рабочих и даже не набивший многим оскомину платный возврат товаров. По словам работницы сортировочного центра в Уфе 23-летней Камилы, женщина на рабочем месте заразилась мышиной лихорадкой.

Со слов Камиллы, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. Как сообщает telegram-канал SHOT, руководство сортировочного пункта никаких мер по борьбе с грызунами якобы не предпринимало. Мало того, по возвращению с больничного Камила застала серую проблему на месте — мыши со склада якобы никуда не делись.

Видео: 1MI

Если зараженные грызуны действительно разгуливают по товарам, то есть вероятность того, что высохшие экскременты могут при вдыхании попасть в организм и покупателя. Но это лишь в теории, на практике же после обнародования Камиллой «мышиной возни» последовал незамедлительный результат — увольнение женщины с работы.

Отдельно отмечает Камилла и то, что сейчас она беременна, и не знает, как перенесенная тяжелая инфекция скажется на здоровье ее и будущего малыша. Инфекцию Камила перенесла тяжело — со слов женщины, у нее пропадало зрение и начались серьезные проблемы с почками.

Mkset обратился с официальным запросом в пресс-службу Wildberries с просьбой разъяснить ситуацию и опубликует ответ компании после его получения.

Читайте также:
Вспышка "мышки" в Башкирии фиксировалась в прошлом году, причем в школе
Из-за ребенка заболевшего мышиной лихорадкой в Башкирии закрыли детский лагерь
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество#Видео
Подпишитесь
«Он не наш»: премьер-министр Башкирии сделал заявление о судьбе Госцирка в Уфе
Сегодня, 07:14
«Около тысячи»: глава Башкирии сделал важное заявление о мобилизованных
Сегодня, 05:24
Стирая иноагентов: Граффити с певицей Земфирой* из Уфы уничтожили в Южно-Сахалинске
Сегодня, 06:38
Приплыли: парк за 200 млн рублей в Уфе оказался затоплен и теперь напоминает аквапарк
Вчера, 09:19
Внимание, водитель: разъясняем изменения в ПДД с марта 2023 года
Сегодня, 04:47