Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Один из самых популярных маркетплейсов в России Wildberries вновь попал в поле зрения СМИ, на этот раз поводом стала не забастовка рабочих и даже не набивший многим оскомину платный возврат товаров. По словам работницы сортировочного центра в Уфе 23-летней Камилы, женщина на рабочем месте заразилась мышиной лихорадкой.
Со слов Камиллы, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. Как сообщает telegram-канал SHOT, руководство сортировочного пункта никаких мер по борьбе с грызунами якобы не предпринимало. Мало того, по возвращению с больничного Камила застала серую проблему на месте — мыши со склада якобы никуда не делись.
Если зараженные грызуны действительно разгуливают по товарам, то есть вероятность того, что высохшие экскременты могут при вдыхании попасть в организм и покупателя. Но это лишь в теории, на практике же после обнародования Камиллой «мышиной возни» последовал незамедлительный результат — увольнение женщины с работы.
Отдельно отмечает Камилла и то, что сейчас она беременна, и не знает, как перенесенная тяжелая инфекция скажется на здоровье ее и будущего малыша. Инфекцию Камила перенесла тяжело — со слов женщины, у нее пропадало зрение и начались серьезные проблемы с почками.
Mkset обратился с официальным запросом в пресс-службу Wildberries с просьбой разъяснить ситуацию и опубликует ответ компании после его получения.