Пока лишь один депутат Госдумы от Башкирии добровольно обнародовал доходы за 2022 год

По данным «Интерфакс» на 28 марта, только 86,6% депутатов Госдумы подали декларации о доходах и имуществе за 2022 год. Предположим, что среди них есть также оставшиеся 13 депутатов от Республики Башкортостан, которые в последствии все же решатся опубликовать информацию о собственных доходах и доходах своих семей на своих страницах в социальных сетях. На момент публикации материала на страницах депутатов в соцсетях опубликованных деклараций не было.