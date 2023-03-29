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Published Сегодня, 08:41

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Пока лишь один депутат Госдумы от Башкирии добровольно обнародовал доходы за 2022 год

29 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI

Депутат Госдумы от Башкирии Утяшева единственная раскрыла свои доходы за 2022 год

В марте вступил в силу закон, который позволяет депутатам не публиковать информацию о своих доходах и имуществе. Пока только один из депутатов ГД от Башкирии решил добровольно опубликовать декларацию о доходах.

В Государственной думе РФ Республику Башкортостан представляют 14 депутатов, чей общий доход в 2021 году составлял 208 миллионов рублей. Это был последний год, когда  декларации о доходах и имуществе депутаты обязаны были раскрывать публично. Однако в марте этого года вступил в силу федеральный закон, который освобождает большинство народных избранников от этой обязанности. В документе говорится, что информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете обезличено.

Тем не менее, спикер Думы Вячеслав Володин заявлял, что разместит декларацию на своих страницах в соцсетях. Его примеру из всех депутатов, представляющих Башкортостан, последовала пока только Римма Утяшева. Пост народная избранница опубликовала 22 марта, отметив, что счетов и имущества за рубежом не имеет.

Общий доход Утяшевой за 2022 год составил почти 6,7 миллиона рублей. В графе недвижимость указана только квартира 64,30 кв. метров, которая предоставлена ей в найм на срок полномочий депутата ГД.

Супруг депутата за прошлый год заработал 682 144 рубля. Среди недвижимости также указана квартира в 64,30 кв. метров в безвозмездном пользовании на срок депутатских полномочий, плюс к ней еще одна квартира в 100,50 кв. метров, которое находится опять же в безвозмездном пользовании. На супруге также оформлена иномарка Mercedes-benz GLS 450 4MATIC.

Так выглядит автомобиль такой же марки как у супруга Риммы Утяшевой. На фото авто 2017 года выпуска.
Фото: mavink.com

В сравнении с 2021 годом Утяшева заработала почти на 2 миллиона рублей больше. Тогда ее доход составлял 4,07 миллиона рублей. В собственности у нее была задекларирована квартира площадью 100,5 кв. метров, а также квартира (64,3 кв. метра) в пользовании. У супруга годовой доход составлял 491,7 тысячи рублей, а в собственности был указан автомобиль марки Mercedes-Benz.

Декларации сдали не все

По данным «Интерфакс» на 28 марта, только 86,6% депутатов Госдумы подали декларации о доходах и имуществе за 2022 год. Предположим, что среди них есть также оставшиеся 13 депутатов от Республики Башкортостан, которые в последствии все же решатся опубликовать информацию о собственных доходах и доходах своих семей на своих страницах в социальных сетях. На момент публикации материала на страницах депутатов в соцсетях опубликованных деклараций не было.

Справедливо будет напомним, что в феврале этого года депутаты предпочти проигнорировать вопрос о публикации своих доходов. Тогда Mkset смог направить запросы по электронной почте нескольким из них: Зарифу Байгускарову, Рифату Шайхутдинову и Ризвану Курбанову. Динару Гильмутдинову, Ирине Панькиной и Риме Баталовой вопросы были переданы через их помощников. Также мы попросили аргументировать необходимость законодательно разрешить народным избранникам скрыть происхождение своего имущества. В ответ услышали лишь тишину. 

Башкортостан в Государственной Думе представляют: Эльвира Аиткулова, Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Ризван Курбанов, Рафаэль Марданшин, Наталья Орлова, Ирина Панькина, Владимир Сенин, Иван Сухарев, Римма Утяшева, Рифат Шайхутдинов, Александр Ющенко.

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#Элина Сайфранова
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