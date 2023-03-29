«Он не наш»: премьер-министр Башкирии сделал заявление о судьбе Госцирка в Уфе

Председатель комитета председателя фракции «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» в Госсобрании Башкирии Владимир Нагорный после доклада премьер-министра республики поинтересовался тем, каким именно учреждениям и на какие масштабные проекты полагаются 10 миллионов рублей, а также уточнил критерии, по которым будут выделяться средства.