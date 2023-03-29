«Он не наш»: премьер-министр Башкирии сделал заявление о судьбе Госцирка в Уфе

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:41
Председатель комитета председателя фракции «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» в Госсобрании Башкирии Владимир Нагорный после доклада премьер-министра республики поинтересовался тем, каким именно учреждениям и на какие масштабные проекты полагаются 10 миллионов рублей, а также уточнил критерии, по которым будут выделяться средства.
— Вы не упомянули строительство и реконструкцию крупных объектов культуры, которые ведутся или должны вестись, и есть ли среди них единственный в республике цирк, — задал вопрос Владимир Нагорный.
— По 10 миллионов получат три театра: Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури, Русский драматический театр и Татарский театр «Нур». Деньги поступят на новые постановки. Но при это вся прочая культурная жизнь поддерживается нами, — уточнил в ответ Андрей Назаров. — К сожалению, в этом перечне нет Госцирка. Мы встали в развилку. Он не наш, не можем финансировать, и федералы пока никак не определились. Переговоры с федералами мы ведем, Радий Фаритович обращался, точка в этом вопросе не поставлена. Но на сегодняшний момент не можем сказать, что цирк получает финансовую поддержку. Но нет сомнений в том, что такой объект в республике должен быть и быть уникальным. Поверьте мне, что он будет. Сейчас закончим некоторые основные дела. Если федералы, как говорится, не разродятся, то будем просить нам его передать и будем сами строить это объект, — развернуто ответил Назаров.