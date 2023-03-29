ОМК выделит 2,2 млн рублей на гранты социальным предпринимателям Благовещенска

— Благовещенский завод ОМК уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что в эпоху турбулентности именно социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске и решить насущные проблемы людей. Благодаря нашей программе сотни человек уже получили ценные знания и опыт, как открыть свое дело. И именно в Благовещенске создали рекордное среди всех регионов проведения «Начни свое дело» количество рабочих мест. Победители не останавливаются на достигнутом, их бизнес устойчивый. Так, в прошлом году наши соцпредприниматели привлекли почти 3 млн рублей дополнительного финансирования. Знаю, что эти средства направили на масштабирование проектов, — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.