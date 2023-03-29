ОМК выделит 2,2 млн рублей на гранты социальным предпринимателям Благовещенска

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как подать заявку на участие и выиграть грант до 200 тысяч рублей на открытие или развитие социального бизнеса, расскажут на установочной стратегической сессии 11 апреля. В этом году ОМК планирует поддержать в Благовещенске не менее 11 социальных проектов.
Участвовать в программе приглашают действующих или начинающих предпринимателей, которые готовы открыть или развить свой социальный бизнес в Благовещенске или Благовещенском районе Башкортостана. ОМК выделит на реализацию программы и поддержку предпринимателей в республике 3 миллиона рублей, из которых 2,2 миллиона рублей — это грантовый пул программы, а остальные средства направят на обучающую программу от ведущих бизнес-тренеров России.
За шесть лет реализации программы «Начни свое дело» более 240 жителей Благовещенского района прошли обучение по программе «Стань социальным предпринимателем!». Организаторы поддержали 71 проект, благодаря которым в регионе создали более 170 рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью.
— Благовещенский завод ОМК уже в седьмой раз запускает программу «Начни свое дело». Мы уверены, что в эпоху турбулентности именно социальный бизнес способен кардинально изменить жизнь в Благовещенске и решить насущные проблемы людей. Благодаря нашей программе сотни человек уже получили ценные знания и опыт, как открыть свое дело. И именно в Благовещенске создали рекордное среди всех регионов проведения «Начни свое дело» количество рабочих мест. Победители не останавливаются на достигнутом, их бизнес устойчивый. Так, в прошлом году наши соцпредприниматели привлекли почти 3 млн рублей дополнительного финансирования. Знаю, что эти средства направили на масштабирование проектов, — рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Подробнее о программе «Начни свое дело» можно узнать на установочной стратегической сессии, которая пройдет 11 апреля с 14.00 по адресу: г. Благовещенск, ул. Седова, 98 (1 этаж, большой зал). Заявки на обучение можно подать онлайн до 11 апреля 2023 года.
Напомним, ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в регионах, где находятся заводы компании.
Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году ее запустили в Республике Башкортостан, а в 2018 году — в г. Выкса (Нижегородская область).
За годы проведения программы почти 1000 человек прошли обучение, создали более 430 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовали 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 56 млн рублей, социальные предприниматели смогли также привлечь дополнительные средства на свои бизнес проекты — 68 млн рублей.
В 2021 году ОМК оценила эффективность программы «Начни свое дело» методом SROI. Этот подход позволяет измерять и учитывать социальные, экологические и экономические издержки и выгоды проекта. Анализ показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе «Начни свое дело» социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.
В башкирском Благовещенске программу в партнерстве реализуют благовещенский завод ОМК, администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства РБ при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Общественной палаты РБ.
Подробнее о программе «Начни свое дело» можно узнать на установочной стратегической сессии, которая пройдет 11 апреля с 14.00 по адресу: г. Благовещенск, ул. Седова, 98 (1 этаж, большой зал). Заявки на обучение можно подать онлайн до 11 апреля 2023 года.
Напомним, ОМК развивает социальное предпринимательство с 2016 года в регионах, где находятся заводы компании.
Впервые программу «Начни свое дело» реализовали в г. Чусовой (Пермский край). В 2017 году ее запустили в Республике Башкортостан, а в 2018 году — в г. Выкса (Нижегородская область).
За годы проведения программы почти 1000 человек прошли обучение, создали более 430 рабочих мест в городах, где расположены предприятия ОМК. Реализовали 248 социально-предпринимательских проекта, в том числе людьми с инвалидностью. Бюджет программы с 2016 по 2021 год составил 56 млн рублей, социальные предприниматели смогли также привлечь дополнительные средства на свои бизнес проекты — 68 млн рублей.
В 2021 году ОМК оценила эффективность программы «Начни свое дело» методом SROI. Этот подход позволяет измерять и учитывать социальные, экологические и экономические издержки и выгоды проекта. Анализ показал, что за время реализации программы «Начни свое дело» достигнуты социально-экономические результаты с совокупной ценностью свыше 144 миллионов рублей, из них экономические результаты составили свыше 56 миллионов рублей. В целом по программе «Начни свое дело» социальный возврат на инвестиции ОМК составил 4,0:1.
В башкирском Благовещенске программу в партнерстве реализуют благовещенский завод ОМК, администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства РБ при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Общественной палаты РБ.