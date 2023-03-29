«Квадра» обновит теплосети в Курске

Работы развернутся на улицах Студенческой, Большевиков, 50 лет Октября, Суворовской, на проспектах Дружбы и Энтузиастов, а также на Фатежской, 50 лет Октября и Веспремской. Замена теплосетей на новые будет произведена и на Хрущева, а также на Майском бульваре, улицах Косухина и Мыльникова. Специалисты обновят несколько километров городских теплосетей. Кроме того, ремонтные работы затронут участки улиц Овечкина, Пионеров, Чехова, Кольцова, Ломоносова, Пирогова и Асеева.