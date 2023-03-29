«Квадра» обновит теплосети в Курске

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По мнению независимых специалистов, проблема износа коммунальной инфраструктуры обусловлена недостаточным финансированием сферы в течение нескольких десятков лет. Таким образом, вопрос можно решить при помощи последовательной замены наиболее ветхих коммуникаций — в целях снижения общего износа и сокращения количества нештатных ситуаций на теплосетях, пишет dddkursk.ru.
Каждый год «Квадра» в период летних ремонтных кампаний производила замену не менее десяти километров сетей. За последние несколько лет масштаб работ значительно возрос.
Концессионное соглашение, которое было заключено областными и городскими властями с «Квадрой» в 2021 году, обеспечило значительный рост объемов замены сетей. Инвестиции составляют 1,879 млрд рублей без НДС. В рамках соглашения будут реконструировать теплосети и строительные конструкции, заменять оборудование центральных теплопунктов и внедрять системы автоматизации и диспетчеризации. За два года концессии уже заменено более 30 км теплосетей.
На этот год запланировано обновление еще свыше 22,8 км трубопроводов, из них более 15,6 км — в рамках концессионного соглашения.
После распада СССР в Курске, как и в других городах, объемы ремонтных работ на теплосетях значительно снизились. Таким образом, срок эксплуатации объектов нередко достигал 50 лет, что превышает нормативный на 20 лет.
Каждый год «Квадра» инвестирует большие объемы средств в подготовку объектов теплосетей к отопительному сезону. В последние годы суммы инвестиций превышают 1 млрд рублей.
Уже реконструированы магистральные теплосети по улице Красной Армии, после чего на данном участке с 2019 года не было зафиксировано ни одной нештатной ситуации. В этом году планируется провести масштабные работы в Северо-Западном районе Курска.
Работы развернутся на улицах Студенческой, Большевиков, 50 лет Октября, Суворовской, на проспектах Дружбы и Энтузиастов, а также на Фатежской, 50 лет Октября и Веспремской. Замена теплосетей на новые будет произведена и на Хрущева, а также на Майском бульваре, улицах Косухина и Мыльникова. Специалисты обновят несколько километров городских теплосетей. Кроме того, ремонтные работы затронут участки улиц Овечкина, Пионеров, Чехова, Кольцова, Ломоносова, Пирогова и Асеева.