Красноярск оказался одним из последних в экологическом рейтинге РФ

Руководитель общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» и лидер партии «Зелёные» Андрей Нагибин рассказал, что число жалоб красноярцев на загрязнение воздуха продолжает расти. При этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда вредные вещества не рассеиваются, пришелся на январь и февраль текущего года - всего было зафиксировано тридцать четыре таких дня. Это большое количество и приравнивает регион к Челябинской области, где в прошлом году был зафиксирован антирекорд по количеству дней с неблагоприятными метеоусловиями - 124 дня, передает prmira.ru.