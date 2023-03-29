Красноярск оказался одним из последних в экологическом рейтинге РФ

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Руководитель общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» и лидер партии «Зелёные» Андрей Нагибин рассказал, что число жалоб красноярцев на загрязнение воздуха продолжает расти. При этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда вредные вещества не рассеиваются, пришелся на январь и февраль текущего года - всего было зафиксировано тридцать четыре таких дня. Это большое количество и приравнивает регион к Челябинской области, где в прошлом году был зафиксирован антирекорд по количеству дней с неблагоприятными метеоусловиями - 124 дня, передает prmira.ru.
Говоря о нацпроекте «Экология», Нагибин отметил, что в целом Россия продолжает успешно его реализовывать, но именно в Красноярске есть трудности с исполнением пунктов нацпроекта «Чистый воздух». Это обусловлено проблемами с мусорной реформой и низким качеством топлива для автотранспорта.
По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, газификация регионов является необходимым шагом для решения проблемы чистого воздуха. По его мнению, ее нужно осуществить, несмотря на возможное противодействие со стороны регионов, где в основном используют уголь. Он также заявил, что тема экологии не должна становиться способом для выбивания федерального финансирования и инструментом для предвыборной гонки.
Тем не менее существуют и положительные изменения. Так, руководитель отдела экологических инициатив «Зелёного патруля» Анастасия Фатерина отметила, что регионы Арктики занимают более высокие позиции в экологичеством рейтинге благодаря фокусу на экологической реабилитации территорий. За два года реализации проекта «Чистая Арктика» в девяти арктических регионах было собрано и подготовлено к переработке порядка пяти тысяч тонн отходов. Волонтеры продолжают активно осваивать институт общественных экоинспекторов и проводить эколого-просветительские мероприятия. Лидерами в этой области можно назвать Ямало-Ненецкий автономный округ и город Норильск.