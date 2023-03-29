Кириенко открыл новый сезон конкурса «Большая перемена»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В зале присутствовали три тысячи человек – победители и участники трех прошлых сезонов, их педагоги и наставники, сообщает tass.ru.
В своем выступлении Кириенко заявил, что собравшиеся здесь стали лучшими среди нескольких миллионов, и теперь они точно знают, что нет ничего невозможного, если уметь мечтать и бороться.
Сергей Кириенко рассказал о проекте Алины Амировой из Пермского края. Она предложила создать волонтерский корпус «Большой перемены». Согласно проекту выпускники конкурса начнут помогать ребятам младшего возраста. За первый день работы в число волонтёров корпуса вошли сотни активистов.
Также Кириенко поблагодарил ребят за поддержку акции «Добрые письма», в рамках которой дети отправили военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки, и наставников «Большой перемены». Говоря о нововведениях, он отметил, что на этот раз педагоги-наставники, под чьим началом вышли лучшие участники, смогут отправиться в путешествие на поезде по южным регионам России. С таким предложением выступили юные победители конкурса в треке для пятых - седьмых классов, которые побывали в «Путешествии мечты».
Кириенко также рассказал, что глава государства Владимир Путин поддержал идею участников конкурса о том, чтобы сделать «Большую перемену» одним из учредителей Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Кроме того, сказал Кириенко, президент возглавил наблюдательный совет «Движения Первых».
Отмечается, что зарегистрироваться в проекте можно до 15 мая 2023 года на платформе по ссылке.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Росмолодежь, а его поддержкой занимается Минпросвещения РФ.