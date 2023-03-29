Кириенко открыл новый сезон конкурса «Большая перемена»

Также Кириенко поблагодарил ребят за поддержку акции «Добрые письма», в рамках которой дети отправили военнослужащим более миллиона писем со словами поддержки, и наставников «Большой перемены». Говоря о нововведениях, он отметил, что на этот раз педагоги-наставники, под чьим началом вышли лучшие участники, смогут отправиться в путешествие на поезде по южным регионам России. С таким предложением выступили юные победители конкурса в треке для пятых - седьмых классов, которые побывали в «Путешествии мечты».