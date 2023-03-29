«Это не курорт»: депутат из Башкирии Юмадилов рассказал, что увидел в зоне СВО

Свой гражданский и патриотический долг я отдал. О деталях не буду говорить, я подписывал договор о неразглашении. Есть определенные моменты. Находился под Артемовском, под Бахмутом. Были рядом «вагнера», были «ахматовцы». Пришлось отстаивать нашу родину, целостность России. Что там происходит, вы сами понимаете, без потерь не обходится ни одно сражение. Хотелось бы сказать, что Россия должна быть сильная, она должна быть сохранена, что и Владимир Владимирович Путин подчеркивает.