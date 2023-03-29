«Это не курорт»: депутат из Башкирии Юмадилов рассказал, что увидел в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Депутат Курултая Башкирии Булат Юмадилов, ранее возглавлявший Адвокатскую палату республики, рассказал коллегам в Курултае об участии в СВО и заявил, что если это понадобится, то он вернется и продолжит участие в спецоперации.
«В течение трех месяцев я находился на горячей линии. Для меня это нелегко было, я несколько раз обращался в военкомат. Мне содействовали в отправке. Это осознанный шаг с моей стороны, я знал, что могу и не вернуться оттуда никогда.
Я там теплые места не искал, не козырял тем, что я являюсь президентом Адвокатской палаты, не козырял тем, что я депутат Курултая, не козырял тем, что я офицер. Со всеми рядом был, выходил на боевые позиции. Вы уж извините, что я не шумно ушел, а аккуратно.
Свой гражданский и патриотический долг я отдал. О деталях не буду говорить, я подписывал договор о неразглашении. Есть определенные моменты. Находился под Артемовском, под Бахмутом. Были рядом «вагнера», были «ахматовцы». Пришлось отстаивать нашу родину, целостность России. Что там происходит, вы сами понимаете, без потерь не обходится ни одно сражение. Хотелось бы сказать, что Россия должна быть сильная, она должна быть сохранена, что и Владимир Владимирович Путин подчеркивает.
Мы должны отстаивать свою родину. Некоторые может и думают, что это отдых. Но это не курорт. Эти разговоры нужно оставить. Патриотические чувства должны быть в приоритете. Будет Путин, будет и Россия», — эмоционально выступил Булат Юмадилов.
Напомним, экс-президент Адвокатской палаты Башкирии 61-летний Булат Юмадилов был в числе добровольцев, которые выехали в места боевого слаживания с призывных пунктов Уфы в декабре. Сделать это он пытался и раньше, но отправиться в зону СВО смог только зимой. Спикер парламента Константин Толкачев тогда сообщил, что депутаты поддерживают решение Юмадилова. Он назвал такое решение поступком настоящего мужчины и истинного патриота.