Эксперты не согласились с инициативой передать банкам долг с продажи ипотечного жилья

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили, что введение подобной нормы чревато замедлением развития рынка ипотеки в нашей стране. Кроме того, это увеличит требования к заемщикам и снизит доступность жилищных кредитов.
Как рассказал руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, подобная мера усилит для банков риск предоставления кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. Возможность продать ипотечную квартиру, чтобы таким способом закрыть кредит, может вызвать возникновение нового вида мошенничества. При этом заемщики будут жить в залоговой квартире бесплатно, не торопясь погашать кредит после завершения льготного периода.
По прогнозу Цыганова, можно ожидать прекращения выдачи ипотеки с минимальным первичным взносом, а для компенсации возникновения риска – увеличения кредитных ставок. Все это негативно повлияет на доступность жилья.
Как объяснил главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко, регулярно происходят ситуации, при которых средств от продажи залоговой квартиры не хватает для компенсации долга перед банком. Любая норма, списывающая долг перед банком, помимо защиты интересов заемщика должна предусматривать покрытие убытков банка.
Он отметил, что в таком случае нужно осуществить ревизию процедуры продажи заложенного имущества, а также подумать о страховой защите. Подобный риск мог бы быть застрахован и при невозможность стопроцентного покрытия долга платила бы страховая компания. Такой подход разумен для кредитов с первичным взносом менее 20%, считает эксперт.
Но, когда речь идет о программах государственной поддержки, неразумно передавать долги банкам, уверены специалисты.
Небольшие кредитные организации в случае одобрения инициативы могут не справиться с нагрузкой и «схлопнуться», заявил основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов. Помимо этого, подобная норма может существенно увеличить ставки на жилищные кредиты и повысить требования к величине суммы первоначального взноса.
Снижение цен на недвижимость – еще один риск. Продажи станут быстрыми, но убытки банков увеличатся, уверен экономист Андрей Бархота.