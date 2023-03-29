Эксперты не согласились с инициативой передать банкам долг с продажи ипотечного жилья

Он отметил, что в таком случае нужно осуществить ревизию процедуры продажи заложенного имущества, а также подумать о страховой защите. Подобный риск мог бы быть застрахован и при невозможность стопроцентного покрытия долга платила бы страховая компания. Такой подход разумен для кредитов с первичным взносом менее 20%, считает эксперт.