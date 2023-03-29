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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Что нужно сделать участнику СВО по прибытии в Башкирию

29 марта 2023, 07:02
Фото: 1MI
Сделать это необходимо не позднее следующего дня после прибытия.

Участникам специальной военной операции по прибытии в Башкирии на время отпуска необходимо власть на учет в ближайшем военкомате. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», сделать это необходимо не позднее следующего дня после прибытия.

Кроме того, по отбытии к месту службы с учета нужно сняться накануне или непосредственно в день отъезда. 

В случае, если ближайший военкомат находится в 10 километрах от места проживания, то отметки можно сделать в сельсовете или в районной администрации.

Ранее мы сообщали, что в Башкирию в краткосрочный отпуск вернутся более 1000 мобилизованных граждан. 

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#Элина Сайфранова
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