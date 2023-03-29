Что нужно сделать участнику СВО по прибытии в Башкирию

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Участникам специальной военной операции по прибытии в Башкирии на время отпуска необходимо власть на учет в ближайшем военкомате. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», сделать это необходимо не позднее следующего дня после прибытия.
Кроме того, по отбытии к месту службы с учета нужно сняться накануне или непосредственно в день отъезда.
В случае, если ближайший военкомат находится в 10 километрах от места проживания, то отметки можно сделать в сельсовете или в районной администрации.
Ранее мы сообщали, что в Башкирию в краткосрочный отпуск вернутся более 1000 мобилизованных граждан.