Жителей Нагаево вновь оставят без электричества

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Жителей Нагаево предупредили об отключении электричества 29 марта. Как сообщили в администрации Октябрьского района Уфы, мера необходима в связи с подключением новых трансформаторных подстанций.
Так, 29 марта в период с 13:30 до 15:30 без электричества останутся микрорайон Пионер, Ёлки 1 и 2, Лесной, Дубы, Талисман и улицы Бахчисарайской, Пихтовой, Соболиной, Старшины Ларина, М. Дорохова и Героев России.
Власти просят не оставлять в этот день электроприборы в ожидающем режиме, а за дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (34-72) 79-90-00.
Напомним, что со осени и в период аномальных зимних морозов жители Нагаево были вынуждены мириться с постоянными перебоями электричества. О своей проблеме они неоднократно сообщали на странице главы Башкирии. Кроме того, в январе, когда температура воздуха в республике опускалась до -40 градусов, власти просили жителей снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей, в противном случае часть потребителей пришлось бы отключить от питания.
Историей заинтересовалась прокуратура и возбудила уголовное дело по статье «халатность». Также глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах.