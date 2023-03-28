Жителей Нагаево вновь оставят без электричества

Напомним, что со осени и в период аномальных зимних морозов жители Нагаево были вынуждены мириться с постоянными перебоями электричества. О своей проблеме они неоднократно сообщали на странице главы Башкирии. Кроме того, в январе, когда температура воздуха в республике опускалась до -40 градусов, власти просили жителей снизить потребление электроэнергии из-за предельного износа сетей, в противном случае часть потребителей пришлось бы отключить от питания.