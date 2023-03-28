Зеленый ручей, парк-утопленник, похороны мусора и избиение младенца в Башкирии

Никогда такого не было и вот опять, в Бураевском районе Башкирии семейный дебошир сломал ногу 4-месячной дочке, когда пытался избить жену. Причем жену он пытался избить потому, что не мог вынести плача своей же дочери. Как избиение жены должно было утихомирить ребенка — неизвестно, в любом случае своей цели любитель помахать кулаками добился — дочку госпитализировали в 17 больницу в Уфе и плакала она уже там.