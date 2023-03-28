Зеленый ручей, парк-утопленник, похороны мусора и избиение младенца в Башкирии

Posted 28 марта 17:23
Published 28 марта 17:23
Modified 28 марта 17:25
Updated 28 марта 17:25
Вторник, 28 марта в Башкирии выдался крайне насыщенным новостями днем. Просыпается природа и просыпается весьма активно, из-за паводка в республике закрывают участки дорог, но эти новости ожидаемы. А вот новости об окраске ручья и реки в столице Уфы в кислотно-зеленый цвет точно можно назвать яркими. Особенно учитывая то, что столь не природный оттенок воды ручьев в Деме приобретают не в первый раз.
Весна имеет интересное изобличающее слово, как говорят в народе именно весна показывает «кто где клал». Так нынешней весной из-под снега и льда всплыла не самая приятная новость — застройщик развязки на улице Пугачева «похоронил» мусор в водоохранной зоне Белой в Уфе.
ЖКХ сегодня угодило в яму, причем не в переносном, а в самом прямом смысле. Особой пикантности ситуации добавил тот момент, что произошла оказия в самом центре Уфы, на улице Ленина, аккурат напротив Молодежного театра. Маленькая коммунальная машинка весьма театрально провалилась в брусчатку и завалилась на бок. Яму сейчас отмечают пластиковые ограждения, а дыру в брусчатке обещают ликвидировать.
И снова добро пожаловать в Демский парк за 200 миллионов. И чем эти жители недовольны? В межсезонье парк превращается в аквапарк, никакой Венеции не надо. Посмотреть как парк, будто древняя цивилизация Атлантов, ушел под воду можно здесь.
Никогда такого не было и вот опять, в Бураевском районе Башкирии семейный дебошир сломал ногу 4-месячной дочке, когда пытался избить жену. Причем жену он пытался избить потому, что не мог вынести плача своей же дочери. Как избиение жены должно было утихомирить ребенка — неизвестно, в любом случае своей цели любитель помахать кулаками добился — дочку госпитализировали в 17 больницу в Уфе и плакала она уже там.