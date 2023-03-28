Власти Башкирии закрыли еще два участка дорог из-за паводка

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:19
Стало известно о перекрытии участка дороги Южный обход с. Иглино с 4 по 5 километр в связи с паводком. Ограничение начинает действовать с сегодняшнего дня для всех видов транспорта, сообщили в Минтрансе Башкирии.
Кроме того, закрыт участок дороги и в Бижбулякском районе. По данным главы ГИБДД Башкирии, это подъезд к деревни Набережная с 0 по 2 километр.
Примерное время окончания ограничения — 10 утра 2 апреля. Однако в последствии дата может быть скорректирована в связи с погодными условиями.
Напомним, что 27 марта из-за паводковых вод ввели ограничения на участке дороги местного значения Сибай — Туяляс. Глава ГИБДД отметил, что проезд с 0 по 13 километр закрыт для всех видов транспорта.