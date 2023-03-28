В Уфе стартуют продажи полноприводной версии кроссовера Omoda C5

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Этими качествами обладает флагманский фастбэк С5 автомобильного бренда OMODA, который всего за месяц стал ярчайшей новинкой зимнего сезона.
Конечно, С5 успела впечатлить публику и ярко заявить о себе среди автолюбителей, но на достигнутом не останавливается: в конце марта — начале апреля в продаже у официального дилерского центра OMODA Башавтоком появится новая модификация кроссовера. Давайте подробно разберем, что это за изменения.
Система полного привода реализована на базе многодисковой электромагнитной муфты — она автоматически перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий и манеры езды водителя. Муфту можно заблокировать принудительно. Система расширяет выбор режимов вождения: он включает не только экономичным и спортивный режимы, но также режимы для движения по снегу и грязи, что в условиях уральской погоды более чем актуально.
В отличие от переднеприводной C5, оснащенной 1,5-литровым турбомотором (Евро-6) в паре с вариатором, полноприводный кроссовер комплектуется турбированным двигателем SQRF4J16 (Евро-5) объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением. Что касается мощностей, то отличия в этих двигателях не особенно существенные: 147 л. с. против 150 л. с. соответственно. Но зато разница в крутящем моменте более заметная: 210 против 275 Нм, а это значит, что машина ускоряется быстрее и тяга у него больше. Так, согласно технической документации, новый силовой агрегат действительно неслабо улучшил динамику: полноприводная модель разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунд — на 1,3 секунды быстрее переднеприводной. Это значительное ускорение, учитывая среднюю скорость движения на российских дорогах. Автомобиль уверенно и комфортно набирает ход, при этом отличается скромным расходом топлива.
Важно, что в новом варианте кроссовер оснащен еще и более продвинутой многорычажной задней подвеской — вместо балки в прежней версии. При этом дорожный просвет у полноприводной модели всего на сантиметр ниже, чем у монопривода (18 см против 19).
Как и изначальный флагман, полноприводная Omoda C5 будет доступна в нескольких комплектациях, в целом аналогичных топовой сборке «Ultimate» переднеприводной модели. Напомним, что в нее входило. Если говорить о внешних решениях, то это 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние ходовые огни и задние фонари. В салоне — камера заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, системы обогрева и кругового обзора, ряд ассистентов для водителя.
Полноприводная комплектация «Active» в общих чертах соответствует «Ultimate» за исключением нескольких элементов: у версии отсутствуют красные вставки в 18-дюймовых дисках, передние противотуманки, панорамная крыша, электропривод пассажирского кресла и голосовой ассистент. По сравнению с ней в комплектацию «Supreme» добавлен ряд удобств. В частности, здесь добавлены аудиосистема «Sony», адаптивный круиз-контроль, раздельный климат-контроль, зимний пакет, электропривод двери багажника, электронная приборная панель и экран медиацентра (диагональ — 10,25 дюйма) и др.
Добавим, что визуально у новой версии C5 остался тот же узнаваемый футуристичный дизайн, разработанный в рамках особой концепции «Art in Motion». В ее основе авангардный подход к цвету и форме, который позволил воплотить нетривиальные сочетания — например, плавных линий кузова и чётких выштамповок.
Узнать подробности, а также записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре OMODA Башавтоком по адресу: Уфа, ул. Адмирала Макарова, 32. Тел.: +7 (34-72) 16-77-77.
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