В Уфе стартуют продажи полноприводной версии кроссовера Omoda C5

В отличие от переднеприводной C5, оснащенной 1,5-литровым турбомотором (Евро-6) в паре с вариатором, полноприводный кроссовер комплектуется турбированным двигателем SQRF4J16 (Евро-5) объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением. Что касается мощностей, то отличия в этих двигателях не особенно существенные: 147 л. с. против 150 л. с. соответственно. Но зато разница в крутящем моменте более заметная: 210 против 275 Нм, а это значит, что машина ускоряется быстрее и тяга у него больше. Так, согласно технической документации, новый силовой агрегат действительно неслабо улучшил динамику: полноприводная модель разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунд — на 1,3 секунды быстрее переднеприводной. Это значительное ускорение, учитывая среднюю скорость движения на российских дорогах. Автомобиль уверенно и комфортно набирает ход, при этом отличается скромным расходом топлива.