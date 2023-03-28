В Уфе осудили мужчину, который летом на поливочной машине насмерть сбил пешехода

Так, рабочий был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Кроме того, суд обязал его выплатить 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину подсудимый признал.