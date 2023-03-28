В Уфе осудили мужчину, который летом на поливочной машине насмерть сбил пешехода

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Уфе суд огласил приговор рабочему, который прошлым летом на поливочной машине насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Так, рабочий был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Кроме того, суд обязал его выплатить 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину подсудимый признал.
Напомним, что трагедия произошла в июне 2022 года на проспекте Октября. По данным надзорного ведомства, рабочий, будучи за рулем спецтехники, двигался задним ходом по велосипедной дорожке, где и допустил наезд на 85-летнего пешехода. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался на месте.