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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Уфе осудили мужчину, который летом на поливочной машине насмерть сбил пешехода

28 марта 2023, 10:32
Фото: скриншот с видео
Трагедия произошла летом 2022 года на проспекте Октября.

В Уфе суд огласил приговор рабочему, который прошлым летом на поливочной машине насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Так, рабочий был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года. Кроме того, суд обязал его выплатить 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Свою вину подсудимый признал. 

Напомним, что трагедия произошла в июне 2022 года на проспекте Октября. По данным надзорного ведомства, рабочий, будучи за рулем спецтехники, двигался задним ходом по велосипедной дорожке, где и допустил наезд на 85-летнего пешехода. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался на месте. 

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#Элина Сайфранова#ДТП
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