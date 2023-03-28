Кислотные зеленые ручьи заметили во второй раз в Уфе

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Уфе очевидцы запечатлели на камеру ручей кислотно-зеленого цвета, которые стекают в ближайшую реку. Со слов горожан, происходит все вновь в Демском районе.
Глава администрации Демского района Уфы между тем сообщает, что на место выезжали специалисты Управления гражданской защиты г. Уфы и обнаружили в дренажной трубе таблетку, предположительно динатриевой соли флуоресцеина.
— Этот краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. В эти минуты проводится работа по удалению таблетки из трубы, а специалисты лаборатории Минэкологии РБ проведут анализ пробы воды, — заверяет Антон Тарасов.
Тем не менее информацию о произошедшем все же передали в надзорные органы. Прокуратуре и полиции предстоит выяснить каким образом таблетка красителя оказалась в трубе.
Mkset также обратился за комментарием в пресс-службу Министерства природопользования Башкирии.
Напомним, что подобные случаи происходили дважды в ноябре прошлого года. Если в первый раз ярко-зеленые лужи бежали по дорогам, то во второй раз в кислотно-зеленый цвет окрасились воды ручья на Черноозерском кордоне. По данному факту проверку проводили прокуратура и полиция, передали информацию в Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в Роспотребнадзор по Башкирии.
Однако по результатам анализа проб неизвестной жидкости и воды из ручья были обнаружены все тот же флуоресцеин натрия (уранин А). По информации министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, токсическое действие проб на биологические тест-объекты не выявлено.
Обнаруженное вещество представляло собой динатриевую соль флуоресцеина. В основном ее применяют качестве индикатора на нефтедобывающих предприятиях для определения утечек различных жидкостей, а также используют в производстве средств бытовой химии, для подкраски моющих средств, мыла, шампуней и др. Краситель считается абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. Тогда же сообщалось, что министерство совместно с прокуратурой инициировало проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.