Кислотные зеленые ручьи заметили во второй раз в Уфе

Напомним, что подобные случаи происходили дважды в ноябре прошлого года. Если в первый раз ярко-зеленые лужи бежали по дорогам, то во второй раз в кислотно-зеленый цвет окрасились воды ручья на Черноозерском кордоне. По данному факту проверку проводили прокуратура и полиция, передали информацию в Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в Роспотребнадзор по Башкирии.