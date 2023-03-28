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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В центре Уфы коммунальная техника провалилась в яму прямо на тротуаре

28 марта 2023, 05:47
Фото: 1MI

В Уфе на улице Ленина коммунальная техника провалилась в яму прямо на тротуаре

Мэрия Уфы прокомментировала инцидент

На улице Ленина в Уфе коммунальная машина провалилась на тротуаре в яму. Фото с места появились в местном паблике в Telegram. Очевидец предположил, что плитка могла не выдержать вес машины.

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию.

- Все службы находятся на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Место огорожено. Ситуация находится на контроле городских служб. Пострадавших нет, - отметили власти.

Напомним, две недели назад восемь машин пострадало на мосту из-за ям на дорожном полотне. Участники «массового ДТП» из-за провала на путепроводе в створе улицы Проезд Мебельщиков и Затонского шоссе рассказалидетали случившегося. 

Фото: t.me/ufatop1
#Валерия Панаева
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