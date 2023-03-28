В центре Уфы коммунальная техника провалилась в яму прямо на тротуаре

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
На улице Ленина в Уфе коммунальная машина провалилась на тротуаре в яму. Фото с места появились в местном паблике в Telegram. Очевидец предположил, что плитка могла не выдержать вес машины.
В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию.
- Все службы находятся на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Место огорожено. Ситуация находится на контроле городских служб. Пострадавших нет, - отметили власти.
Напомним, две недели назад восемь машин пострадало на мосту из-за ям на дорожном полотне. Участники «массового ДТП» из-за провала на путепроводе в створе улицы Проезд Мебельщиков и Затонского шоссе рассказалидетали случившегося.