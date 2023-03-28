В центре Уфы коммунальная техника провалилась в яму прямо на тротуаре

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию.



- Все службы находятся на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Место огорожено. Ситуация находится на контроле городских служб. Пострадавших нет, - отметили власти.



Напомним, две недели назад восемь машин пострадало на мосту из-за ям на дорожном полотне. Участники «массового ДТП» из-за провала на путепроводе в створе улицы Проезд Мебельщиков и Затонского шоссе рассказалидетали случившегося.