В текущем году 27 госкомпаний будут «выращивать» поставщиков из сектора МСП

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Корпорации МСП напомнили, что по 223-ФЗ госкомпании обязаны закупать у представителей малого и среднего бизнеса минимум на 25% годового стоимостного объема договоров.
Использовать механизм “выращивания” стало возможным после принятия поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2022 году. Госкомпании по данному механизму могут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков, в том числе оказывать им юридическую, финансовую, поддержку и не только, пишут vedomosti.ru.
Поправки позволяют организациям заключать (по 223-ФЗ) долгосрочные офсетные контракты. Такой договор подразумевает, что исполнитель инвестирует собственные или заёмные деньги в производство, а заказчик в свою очередь будет закупать у него определённые объёмы услуг или товаров.
Для участия в программе подрядчик должен соответствовать ряду критериев. Прежде всего это изготовление инновационных товаров, локализованное в России. Также он не должен быть банкротом и иметь налоговых недоимок, есть ещё несколько ограничений. Наконец, подрядчик должен быть включён в реестр МСП.
Отмечается, что компании могут устанавливать дополнительные требования к исполнителям. Например, это может быть наличие квалификации у сотрудников подрядчика или определённое оборудование.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что у отечественного малого бизнеса сейчас есть возможность занять ниши, освобождённые покинувшими российский рынок западными компаниями. Однако есть проблема – качество выпускаемой ими продукции, а также объёмы не всегда соответствовали требованиям госзаказчиков. Для нивелирования проблемы было решено использовать механизм “выращивания”.
Руководитель «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что выращивание выгодно не только госкомпаниям, но и представителям малого и среднего бизнеса. Первые активно ищут поставщиков комплектующих, расходников и прочего – всего, чем ранее обеспечивали зарубежные партнёры. Вторым нужны новые рынки и развитие. Ещё один важный момент – до принятия данного закона госкомпании не могли давать преференции поставщикам, что сдерживало развитие компаний-подрядчиков.