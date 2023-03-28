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Updated Сегодня, 10:08

В текущем году 27 госкомпаний будут «выращивать» поставщиков из сектора МСП

28 марта 2023, 10:08
Фото: phere.com
27 компаний из госсектора намерены в 2023 году утвердить программу по развитию подрядчиков из числа малого и среднего бизнеса. Этот шаг будет выгоден и госкомпаниям, и представителям сектора МСП.

В Корпорации МСП напомнили, что по 223-ФЗ госкомпании обязаны закупать у представителей малого и среднего бизнеса минимум на 25% годового стоимостного объема договоров.

Использовать механизм “выращивания” стало возможным после принятия поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2022  году. Госкомпании по данному механизму могут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков, в том числе оказывать им юридическую, финансовую, поддержку и не только, пишут vedomosti.ru.

Поправки позволяют организациям заключать (по 223-ФЗ) долгосрочные офсетные контракты. Такой договор подразумевает, что исполнитель инвестирует собственные или заёмные деньги в производство, а заказчик в свою очередь будет закупать у него определённые объёмы услуг или товаров.

Для участия в программе подрядчик должен соответствовать ряду критериев. Прежде всего это изготовление инновационных товаров, локализованное в России. Также он не должен быть банкротом и иметь налоговых недоимок, есть ещё несколько ограничений. Наконец, подрядчик должен быть включён в реестр МСП.

Отмечается, что компании могут устанавливать дополнительные требования к исполнителям. Например, это может быть наличие квалификации у сотрудников подрядчика или определённое оборудование.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что у отечественного малого бизнеса сейчас есть возможность занять ниши, освобождённые покинувшими российский рынок западными компаниями. Однако есть проблема – качество выпускаемой ими продукции, а также объёмы не всегда соответствовали требованиям госзаказчиков. Для нивелирования проблемы было решено использовать механизм “выращивания”.

Руководитель «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что выращивание выгодно не только госкомпаниям, но и представителям малого и среднего бизнеса. Первые активно ищут поставщиков комплектующих, расходников и прочего – всего, чем ранее обеспечивали зарубежные партнёры. Вторым нужны новые рынки и развитие. Ещё один важный момент – до принятия данного закона госкомпании не могли давать преференции поставщикам, что сдерживало развитие компаний-подрядчиков.

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