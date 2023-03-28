В текущем году 27 госкомпаний будут «выращивать» поставщиков из сектора МСП

Для участия в программе подрядчик должен соответствовать ряду критериев. Прежде всего это изготовление инновационных товаров, локализованное в России. Также он не должен быть банкротом и иметь налоговых недоимок, есть ещё несколько ограничений. Наконец, подрядчик должен быть включён в реестр МСП.