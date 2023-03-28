В РЖД не согласились с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Posted 28 марта 17:20
Published 28 марта 17:20
Modified 28 марта 17:21
Updated 28 марта 17:21
Как сообщает ria.ru, 27 марта работу на БАМе и Транссибе прокомментировала представитель Генпрокуратуры России Екатерина Пересыпина. По ее словам, I этап инициативы по развитию данных объектов пока не доделан, отставание от установленного графика наблюдается и на II этапе. Кроме того, выявлен ряд нарушений.
Днем позже в рамках своего выступления на Совете Федерации Олег Белозеров заявил, что РЖД работают при непрерывном контакте с Генпрокуратурой, с главой ведомства. При таком сотрудничестве сторон крайне внимательно разбираются все происходящие инциденты, способные повлиять на качество проделанной работы и реализацию проекта. Белозеров напомнил, что органы прокурорского надзора следят за исполнением законодательства и в некоторых случаях слишком бескомпромиссно делят работу на черное и белое, однако это все-таки вопрос трактования. Белозеров упомянул и о существовании ссылки, в том числе на проверку Федерального казначейства. От лица РЖД он заявил, что сейчас сотрудничает с ведомством и пытается оспорить ряд выдвинутых к его компании претензий по качеству проводимых работ.
Белозеров обозначил РЖД в данной ситуации как хозяйствующий субъект, который сам может принимать решение о целесообразности всех проделываемых действий. Коллеги при этом имеют право давать рекомендации, но не давить. Гендиректор компании подписался под встречным письмом, которое передано в Федеральное казначейство. Документ включает в себя около 700 листов, на которых изложена позиция компании на текущую ситуацию со ссылками на законодательство. При этом Белозеров подчеркивает, что нигде не говорится о 100%-ной правоте компании “Российские железные дороги”.
Он отмечает, что прокуратура давит на РЖД, настаивая, чтобы объект был сделан от начала до конца, ссылаясь на незасеянную траву и отсутствие шумозащитного экрана. Белозеров призывает смотреть на проблемы с разных сторон и прислушиваться к обратной связи.
Он напоминает, что РЖД работают при тесном взаимодействии с проверяющими органами.