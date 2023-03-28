В РЖД не согласились с выводами Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу и Транссибу

Днем позже в рамках своего выступления на Совете Федерации Олег Белозеров заявил, что РЖД работают при непрерывном контакте с Генпрокуратурой, с главой ведомства. При таком сотрудничестве сторон крайне внимательно разбираются все происходящие инциденты, способные повлиять на качество проделанной работы и реализацию проекта. Белозеров напомнил, что органы прокурорского надзора следят за исполнением законодательства и в некоторых случаях слишком бескомпромиссно делят работу на черное и белое, однако это все-таки вопрос трактования. Белозеров упомянул и о существовании ссылки, в том числе на проверку Федерального казначейства. От лица РЖД он заявил, что сейчас сотрудничает с ведомством и пытается оспорить ряд выдвинутых к его компании претензий по качеству проводимых работ.