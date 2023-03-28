В Башкирии семейный дебошир сломал ногу 4-месячной дочке, когда пытался избить жену

Последнее время в случае когда домашнее насилие выливается в трагедии или же происходят разного рода инциденты связанные с детьми и родителями прокуратура сообщает о том, что будет дана и оценка органам профилактики. Заинтересуются ли органы профилактики историей семьи, где отец свирепеет от крика младенца и не находит лучшего решения в ситуации, чем избиение жены — открытый вопрос.