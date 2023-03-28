В Башкирии семейный дебошир сломал ногу 4-месячной дочке, когда пытался избить жену

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Бураевском районе Башкирии 15 марта отец сломал ногу 4-месячному ребенку, пытаясь избить жену. Известно, что агрессию в мужчине как раз таки проявил плач ребенка, который не могла усмирить его супруга. Он не нашел лучшего способа разрешить ситуацию кроме как избить свою жену, однако тут произошла незадача.
Заботливый и чувствительный к детскому крику отец так сильно замахнулся на жену, что его удар пришелся на его же ребенка. Силач сломал малышке кость и ребенок был госпитализирован в 17 детскую больницу в Уфе.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили о том, что отцу ребенка еще предстоит встретиться с правоохранителями. В его отношении будет проводиться проверка, уже по результатам который в отношении мужчины будет принято процессуальное решение.
Последнее время в случае когда домашнее насилие выливается в трагедии или же происходят разного рода инциденты связанные с детьми и родителями прокуратура сообщает о том, что будет дана и оценка органам профилактики. Заинтересуются ли органы профилактики историей семьи, где отец свирепеет от крика младенца и не находит лучшего решения в ситуации, чем избиение жены — открытый вопрос.