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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Башкирии 28 марта ожидаются дожди и умеренный ветер

28 марта 2023, 03:53
Фото: 1MI
О погодной обстановке в республике рассказали синоптики Башгидромета

Сегодня, 28 марта, на территории республики ожидаются дожди и умеренный ветер. Температура воздуха днем +4, +9°, по юго-востоку до +14°. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Небольшие дожди пройдут в Башкирии и в среду, 29 марта. Так, в восточных районах ожидается небольшой снег с дождем, на отдельных участках дорог возможно возникновение гололедицы. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем +6, +11°. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

В четверг, 30 марта, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем +6, +11°. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

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